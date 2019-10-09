وطن النهار

أعلن مدير ادارة مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله الشريكة انطلاق فعاليات الملتقى الأول «سلامي لكل كويتي وكويتية» في محافظات الكويت الست بالتعاون مع وزارة التربية وبرعاية كريمة من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد زايد علي الشعلة، وقال الشريكة خلال مؤتمر صحافي يوم امس في مركز تعزيز الوسطية بمنطقة حولي إن فكرة هذا الملتقى مستمدة من كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حين قال لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «سلامي لكل كويتي وكويتية» وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت ومتانتها.

