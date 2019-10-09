وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء عن تحقيق العديد من الانجازات خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرة الى ان الجولات التفتيشية اسفرت عن الكشف على 500 محل وتحرير 157 مخالفة. وفي هذا السياق اوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محسن الدويخ بان الادارة قامت بالكشف على 500 محل وتحرير 157 مخالفة اعلان، لافتا الى ازالة 1756 اعلانا مخالفاً من الشوارع والميادين تشوه المنظر العام وتحجب الرؤية عن قائدي المركبات مخالفة بذلك لائحة المحال والاعلانات.

