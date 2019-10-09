وطن النهار

في اطار التعاون بين المجلس البلدي ووزارة الداخلية قام نائب رئيس المجلس عبدالعزيز المحري والعضو مشعل الحمضان يرافقهما وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ صباح امس بجولة تفقدية على الطرق الرئيسة والفرعية وذلك لكشف مكامن الازدحام والاختناقات المرورية وأسبابها في سبيل ايجاد الحلول العلمية والعملية المناسبة لها وذلك من خلال سن التشريعات اللازمة.

وأكد نائب رئيس المجلس البلدي ان المجلس يولي هذه القضية اهمية كبرى وذلك للقيام بدورنا كمجلس بلدي لتشريع قوانين تخدم القضية المرورية، ويتطلب الأمر صياغة حلول شاملة لمعالجتها تتناول اسلوب تخطيط المدن وسبل تطوير شبكة الطرق الرئيسة في البلاد ومداخل المناطق ومخارجها مع ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذه المشكلة.

بدوره اوضح عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان ان مشكلة الاختناقات المرورية بشوارع الدولة تستوجب ايجاد الحلول الجذرية لها وأن تكون تلك الحلول من ضمن المخطط الهيكلي الرابع الذي سيرسم خريطة الكويت 2040 والمتوقع صدوره شهر ابريل من العام القادم.

وأكد على ضرورة زيادة الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والتأكيد على ضرورة احترام القواعد المرورية كونها احد الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة.

