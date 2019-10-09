وطن النهار

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن انتهاء الامانة من اعداد دليل ارشادي يساعد الجهات الحكومية في تعزيز قدراتها في تنفيذ مشاريعها التنموية قبل ادراجها في خطة التنمية.

جاء ذلك في كلمة القاها د. مهدي خلال افتتاحه صباح امس ورشة عمل نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بعنوان «التقييم المؤسسي للمنظمات الحكومية» بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية

واكد مهدي ان اهمية هذه الورشة تكمن في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية في اطار تنفيذ ركيزة مهمة من ركائز خطة التنمية وهي ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة، خصوصا ونحن على ابواب تنفيذ الخطة الانمائية الثالثة 2020/2025 والتي تعتمد على مدى فاعلية الجهاز الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية

واضاف ان من ابرز الملاحظات خلال تنفيذ الخطة الانمائية الحالية 2015/2020 ضعف القدرات التنفيذية لدى بعض الجهات الحكومية عند تنفيذها بعض المشاريع رغم قدرتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية اخرى لديها.

وتطرق د. مهدي للحديث حول معايير اختيار المشاريع ضمن خطة التنمية، مشيرا الى ان ابرز تلك المشاريع هو مدى قدرة الجهة على تنفيذ هذه المشاريع، لافتا الى ان الدليل الارشادي الذي اعدته الامانة العامة للتخطيط يتضمن جميع المعايير التي يتم على اساسها ادراج المشاريع ضمن الخطط التنموية السنوية.

وذكر انه تم وضع معايير بناء على خبرات دولية ويتضمن الدليل مجموعة من المحاور والمعايير التي تمكن الجهات من تنفيذ مشاريعها، معزيا اسباب تعثر بعض الجهات في تنفيذ مشاريعها الى اسباب ضعف القدرات المؤسسية والفردية، مشيرا الى ان الدليل الارشادي سيسهم في سد هذه الثغرات والفجوات المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدا ان استعجال بعض الجهات في ادراج مشاريع تنموية ضمن خطة التنمية يؤثر سلبا على عملية التنفيذ.

وأوضح مهدي ان معوقات تنفيذ مشاريع الخطة ليست فقط قاصرة على ضعف قدرات بعض الجهات في التنفيذ انما هناك معوقات اخرى ترتبط بجهات اخرى منها الجهات الرقابية والمعوقات الفنية والتشريعية لكن بنسب اقل كثيرا من المعوقات الادارية الداخلية، مشيرا الى ان تقارير متابعة المشاريع التي تصدرها الامانة العامة للتخطيط ترصد اي تعثر في تنفيذ المشاريع ويتم رفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة.

