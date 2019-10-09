وطن النهار

اكد امين عام كتلة الوحدة الدستورية د. حيدر بهبهاني ان قانون اسكان المرأة يوجد به مثالب كثيرة سواء من الجهات المعنية بالدولة او وزارة الاسكان، لافتا الى ان موضوع السكن يعد امرا مفصليا ويهم كل اسرة كويتية تطمح الى ضمان اجتماعي لها وهو السكن الملائم.

وقال بهبهاني خلال كلمته في الندوة التي اقامتها كتلة الوحدة الدستورية مساء امس الاول في مقرها بمنطقة السلام تحت عنوان «الرجل والمرأة في الاسكان» انه ومع انشاء مدن اسكانية جديدة الا انها تفتقر لسوء التخطيط بسبب غبن بعض فئات المجتمع فيها لعدم شمولهم في حق السكن مع وجود كفالة دستورية لهم سواء رجل او امرأة وجميعنا نشاهد من حمل لواء ايصال هذه القضية المحورية للدولة وتبيان حق الجميع بالسكن الملائم.

ولفت الى ان قضية عدم توافر السكن لا تخص المرأة فقط بل هناك آلاف من الشباب لا يملكون سكنا ومازالوا يدفعون مبالغ طائلة لينعموا بسكن ملائم، موضحا ان من اهم اسباب الطلاق في الكويت وفق دراسات متخصصة هو عدم وجود امان اسري بين الرجل والمرأة ويعد السكن اهم جانب بالامان الاسري.

وبين بهبهاني ان المرأة في الكويت لها دور كبير وملحوظ، في دعم الأسرة وقبل الاستقلال كانت السد المنيع للأسرة وتقوم بكل الواجبات والأمور المنوط بها وسباقة في كل الميادين.

من جهتها قالت المحامية نورة السنان ان السكن اهم لبنة في الاستقرار العائلي وغالبا ان وجود الرجل والمرأة في سكن غير ملائم يفرز مشاحنات تؤدي في نهاية المطاف الى تفكك اسري وقد يفضي الى الطلاق، مبينة ان عملية الاسكان في الكويت باتت مؤرقة ولا تملك الحكومة حلولا لها مع ان الدستور ساوى الجميع دون تفرقة الا اننا لا نرى ذلك واقعا نعيشه كل يوم.

واضافت ان قوانين الاسكان فيما يخص المرأة الكويتية ظالمة ومجحفة، مشيرة الى ان الكويت في المحافل الدولية وامام لجان الامم المتحدة اكدت ضرورة ايجاد السكن الملائم للمحافظة على كرامة واستقرار الانسان والمجتمع، مشددة على ان المشرع لم يصغ مواد القانون الاسكاني بعدالة ومساواة وانما خلق تفرقة وتمييز بين الرجل والمرأة التي كرمها القرآن والسنة النبوية.

واوضحت السنان ان المرأة لابد ان تكرم من الدولة بكفل عيشة كريمة لها لانها قدمت للمجتمع الاطباء والمهندسين والمعلمين والمحامين والقادة ولايمكن ان نتركها تواجه مصيرها منفردة دون عون او سند، مبينة ان ملف المرأة بالاسكان جدا شائك ومعقد وحانت الفرصة لان يتم حله بشكل نهائي وعادل خاصة ان بعض الحلول لاسكان المرأة جاء معلقا بشروط تعجيزيه لايمكن ان تطبق على ارض الواقع مثل الطلاق البائن ومرور 3 سنوات على الطلاق.

وفي مداخلة لاحدى الحاضرات بينت ان الكويت عمرت دول وانشأت لهم المطارات والمدارس والمدن وبعضهم من دول الضد ونحن بنات هذا الوطن نعيش بهذا الشكل، موضحة ان الدول الخليجية لم تميز بين ابناء وبنات الوطن والجميع سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات.

