وطن النهار

فيما اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية م. طارق الشراح افتتاح محطة انتظار الباص الاولى في منطقة الروضة، اكد انه جار العمل على انهاء تنفيذ المشاريع الجديدة بشأن افتتاح محطات الباصات الاخرى في الفترة القادمة وفقاً لرؤية 2035 في المشاريع التنموية.

وقال الشراح في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح الذي اقيم مساء امس الاول برعاية مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي وبحضور اعضاء المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل وعبدالسلام الرندي وممثل شركة النقل العام: ان مجلس الادارة اخذ على عاتقه جانب التنمية والتطوير في كل ما يخص خدمات المنطقة ولدينا رؤية من خلال الخطة الاستراتيجية المقبلة ان ننجز مشاريع لها اثر كبير للمنطقة والمساهمين وكما تعلمون مشاريع كثيرة جار تنفيذها في جمعية الروضة وحولي ولله الحمد بدأنا بزراعة 152 نخلة برحية مثمرة في المنطقة وهذا يعتبر له اثر مثمر كما تم افتتاح اول مركز صحي متكامل على مستوى الكويت وغيرها من المشاريع التي سترى النور قريبا.. كما ستقوم الجمعية بتوفير وسائل النقل الى مستشفى الاميري.

