وطن النهار

احتفت «كونا» اول من أمس الاثنين بتخريج الدفعة السادسة من البرنامج التأهيلي لطلبة جامعة الكويت للموسم (2019-2020) والبالغ عددهم 21 طالبا وطالبة.

وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للوكالة الشيخ مبارك الدعيج في كلمة بهذه المناسبة ان البرنامج التأهيلي يوفر للطلبة ارضية صلبة للتعامل المباشر مع سوق العمل الصحافي والاعلامي.

واضاف الدعيج ان البرنامج يمهد الطريق امام طلبة الجامعة لبدء حياة عملية زاهرة يتحملون فيها مسؤولياتهم تجاه وطنهم والمساهمة في استكمال مسيرة النهضة والبناء التي صنعها الآباء والاجداد.

وذكر ان «ما يبعث على الفخر والاعتزاز ما لمسناه من روح المثابرة والجد والاجتهاد والاصرار والحماس في نفوس هذه الكوكبة الواعدة من طلبة جامعة الكويت الامر الذي يرسخ ثقتنا الكبيرة في شباب هذا الوطن الغالي الذي اجزل لنا العطاء فاستحق ان نرد له جزءا من عطائه الفياض».

واستطرد قائلا «انتهز هذه المناسبة المباركة لأجدد الشكر الى الاخوة الافاضل في جامعة الكويت وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور حسين الانصاري على تعاونهم المثمر والبناء والشكر موصول للاخوة في وكالة الانباء الكويتية (كونا) الذين اشرفوا على انجاز هذا البرنامج الذي يجسد الحرص المشترك على المساهمة في رؤية (كويت 2035) التي تهدف الى تحقيق الخير والتقدم والازدهار لبلدنا الغالي الكويت في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم».

من جانبه، اكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الانصاري في كلمة مماثلة ان استمرار التعاون بين (كونا) والجامعة للسنة السادسة على التوالي يجسد نجاح البرنامج شاكرا جهود الخبرات الاعلامية في وكالة الانباء الكويتية على تقديم ما لديهم من خبرات في المجالين الاعلامي والصحفي للطلبة.

وثمن الانصاري جهود القائمين على البرنامج التأهيلي متطلعا الى المزيد من التعاون والشراكة في السنوات المقبلة مع (كونا) ذلك «الصرح الاعلامي المتميز في مهنيته».واوضح ان جامعة الكويت لديها خطة تستهدف تعزيز اواصر التعاون مع الجهات المتميزة في الدولة لتدريب طلبتها وصقل مهاراتهم للدخول الى سوق العمل.

واضاف ان استراتيجية جامعة الكويت تستهدف دعم وتشجيع الابداع والابتكار فضلا عن تطبيق معايير الجودة العلمية لضمان التميز في مخرجاتها وتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل متسلحين بالعلم والمعرفة النظرية الى جانب الخبرة العملية.

من جهته، قال نائب المدير العام لـ «كونا» لقطاع التحرير- رئيس التحرير سعد العلي في كلمة مماثلة ان نجاح البرنامج يكمن في حصول خريجي دوراته السابقة على وظائف بشكل اسرع لما لديهم من خبرات اعلامية اكتسبوها خلال فترة التدريب.

واضاف العلي ان جزءا من مسؤولية (كونا) خلال البرنامج تأسيس قواعد الاعلام السليم لدى الصحفي لتأهيله لخوض سوق العمل مستقبلا مضيفا ان البرنامج يعد فرصة للتعليم والتعلم لان مجال الاعلام واسع ومتجدد.

واشاد بجهود الطلبة الملتحقين بالبرنامج على ما قدموه من حرص انعكس من خلال التفاعل الاعلامي على التقارير المنشورة لهم والتي لاقت ردود افعال ايجابية تبين اكتسابهم خبرات اعلامية وصحفية خلال فعالياته.

ولفت الى ان البرنامج يستهدف خلق جيل واع واعلام سليم ينقل الخبر بأمانة وصدقية، متمنيا النجاح والسداد لجميع الطلبة المشاركين الذين اثبتوا جدارتهم في التدريب خلال فترة البرنامج.

بدورها ألقت الطالبة بنية العجمي كلمة الخريجين اعربت فيها عن الشكر لـ (كونا) على تجربة البيئة الوظيفية خارج الاطار الدراسي تمهيدا لدخول سوق العمل.

وقالت العجمي ان البرنامج اسهم بشكل كبير في تأصيل قيم واخلاقيات مهنة الصحافة التي تستهدف نقل الاخبار ونشرها بمصداقية لخدمة المجتمع واطلاعه على ما يجري حوله بكل امانة.

واضافت ان فترة البرنامج لها وقع كبير على النفس كونها محطة اولى في الحياة العملية واكتساب قيم واخلاقيات العمل لاسيما تقبل الرأي الآخر ونقل الاخبار بصدق.

يذكر ان فعاليات الموسم السادس من البرنامج التأهيلي انطلقت في 4 أغسطس الماضي ضمن مساعي (كونا) لتنفيذ احد جوانب الخطة الاستراتيجية (كويت جديدة 2035) المعني بتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وتخلل البرنامج دورة عن كتابة الخبر الصحافي الى جانب توزيع الطلبة على مختلف الادارات في قطاع التحرير لممارسة العمل الميداني بغية المساهمة في تنمية وصقل المهارات الصحافية لديهم.

