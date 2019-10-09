وطن النهار

واصل المعرض السنوي الرابع لفريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والفعاليات المصاحبة له فعالياته لليوم الثاني على التوالي اول امس في قاعة احمد مشاري العدواني بضاحية عبدالله السالم، حيث توزعت الفعاليات على فترتين صباحية ومسائية وشملت عدة ملتقيات وانشطة متنوعة.

المعرض بدأ فعالياته صباحا حيث اقام محاضرة بعنوان دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره وحاضر بها الباحث التاريخي محمد كمال وشملت عدة محاور حيث تحدث بها عند تعريف التراث الكويتي واهم مكوناته بالاضافة الى اهمية المحافظة على التراث الكويتي ودور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره.

اما المحاضرة الثانية فحملت عنوان اللهجة الكويتية بين الاصالة والحداثة للمحاضر الباحث باللهجة الكويتية حسين القطان وشملت محاورها التعريف باللهجة الكويتية والفرق بينها وبين اللغة وعلاقة اللهجة بالتراث المحلي ومقومات الحفاظ على اصالة اللهجة الكويتية في ظل تأثيرات الحداثة، وتخلل اليوم الثاني ايضا ورشة عمل عن قوالب المجوهرات وقدمها حامد حسين كمال بالاضافة الى ورشة عمل ثانية حول تطبيق الوان المينا الحرارية على سطح صفائح النحاس الاحمر بالاضافة الى ورشة عمل حول الرسم بتقنية الحفر على الخشب وورشة عمل تخص الحفر والتشكيل على الخشب.

اما الفترة المسائية فتخللها حلقة نقاشية مفتوحة بادارة الدكتور علي صالح النجادة بمشاركة عدد من الاعلاميين والاكاديميين ونخبة من اصحاب المبادرات والمشاريع الناجحة وشملت عدة محاور منها دور الشباب في تحقيق الرؤية الكويتية 2030 و دور المشاريع الشبابية في المساهمة في رفع الناتج المحلي لدولة الكويت والخدمات والتسهيلات المتاحة لتسهيل نجاح المشاريع والفرص والتحديات التي تواجه المشاريع الشبابية ومحاور اخرى متعددة ثم تلاه حفل تكريم للمشاركين وضيوف الملتقى وبعض الشخصيات الاجتماعية والاعلامية.

تراث الأجداد

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري خلال كلمة القاها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض، انا سعيد بتواجدي معكم في هذا الجمع الطيب في ظل ما نراه من تميز للمعرض يعكس صورة تراثنا وارثنا والجانب الثقافي الذي تزخر به الكويت خصوصا في الجانب الحرفي، مشيرا الى ان المشاركين من جيل الشباب ينقلون تراث الاباء والاجداد من جيل الى جيل واظهاره على جميع دول العالم من خلال الفلكلور والتراث الكويتي.

وتابع المطيري، نرى اليوم فرق تطوعية عديدة استطاعت ان تنجز وتحقق بشكل متوازي ومتسق مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص، والجميل بالعمل التطوعي ان عطاءه ذاتي ويأتي عن شغف وحب وانتماء وولاء.

وزاد قائلا، والجدير بالذكر ان الكويت تأسست وجبلت على الاعمال التطوعية حتى انها اسهمت في حمايتها من الاخطار المجاورة بتكاتف اهلها وبناء السور بصفة تطوعية، لافتا الى ان العمل التطوعي اصبح هوية لابناء الكويت.

واضاف المطيري، نحن نرى اليوم فريق اكسبو 965 بقيادة محمد كمال يكبر ويتطور وتتسع دائرته بشكل متنوع وتخطت مشاركاته المحلية لتصل الخليجية والعالم بمساهمات دولية لترفع راية الكويت من خلال المحافل الدولية موضحا ان العمل التطوعي يعتبر مكملا لعمل الجهات الحكومية .

إقبال كبير

وبدوره، تحدث رئيس فريق اكسبو 965 الباحث محمد كمال متوجها بالشكر لضيوف المعرض والرعاة وخص منهم الشيخة انيسة الحمود الصباح والشيخة ألطاف الصباح والمستشار الاعلامي للسفارة السعودية الدكتور محمد الطوالة على مشاركتهم وحضورهم.

وقال كمال ان المعرض الحالي يقدم العديد من المحاضرات وورش العمل مثل حياكة السدو، وأعمال الخزف،عمل قوالب المجوهرات، تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس، والحفر والي الخشب، وخرط خرز المسابيح، وشك المسابيح، وكتابة الخط العربي، والرسم على الماء بطريقة فن الأبر.

واشار الى أن فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين التطوعي كان قد تأسس في عام 2016 ليكون حتى تاريخه أول فريق تطوعي على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية الذي ينتمي إليه نحو 145 عضوا متخصصون في نحو 50 مجالا تراثيا

وحرفيا وإبداعيا متنوعا. أقام الفريق وشارك حتى شهر أكتوبر من هذا العام في إقامة أكثر من 135 معرضا تراثيا وحرفيا محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا الى انه كرم نحو 1050 شخصية رجالية ونسائية من المواطنين والوافدين وأبناء مجلس التعاون الخليجي ممن كانت لهم عطاءات متنوعة في خدمة أي من مجالات التراث الكويتي أو التراث في بلدانهم الشقيقة والصديقة.

