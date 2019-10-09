وطن النهار

وقعت الادارة العامة للجمارك ووزارة الأمن القومي الأميركي صباح امس في قاعة الاجتماعات بمنطقة 3 الجمركية، اتفاقية تعاون لتدشين أعمال الربط البيني بين الجانبين واتاحة تبادل البيانات ومعلومات المنافست ووسائل النقل الجمركية الكترونياً، للحد من تهريب جميع الممنوعات والشحنات عالية الخطورة.

حضر توقع الاتفاقية مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ونائب وزير الأمن القومي بالوكالة ومدير ادارة أمن النقل بوزارة الأمن القومي الأميركي الأدميرال ديفيد بي بيكوسيكي.

ومن جهته أكد المستشار جمال الجلاوي في كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية ان اتفاقية التعاون تأتي استجابة للسياسة العامة للكويت لتطوير العمل الجمركي والاستفادة من خبرات الجانب الأميركي في هذا الجانب واستكمالاً للاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها بين الجانبين.

وأضاف ان هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين الجانبين حيث سبقتها العديد من الاتفاقيات الأخرى التي اسهمت في نجاح وارتقاء العمل الجمركي بالبلاد، مشيراً الى أنه تم توقيع اتفاقية (استهداف المنافسات ووسائل النقل) خلال الحوار الاستراتيجي الثالث الذي عقد في وزارة الخارجية بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت في مارس الماضي، لافتاً الى انه تم توقيع اتفاقية الربط البيني لبدء العمل في استخدام جميع معلومات منافسات الشحن ووسيلة النقل بين وزارة الأمن القومي الأميركي والجمارك الكويتية.

وأكد الجلاوي ان الاتفاقية ستساعد على اتاحة تبادل البيانات وتدفق المعلومات واستخدام معلومات الشحنات ووسائل النقل والكيانات التي قد تشكل خطراً على سلسلة التوريد العالمي بما في ذلك وسائل النقل والكيانات التي قد تكون متورطة في جرائم جمركية وغيرها من الجرائم عبر الحدود، موضحاً ان الاتفاقية تحد من تهريب جميع الممنوعات والشحنات عالية الخطورة.

وأشار الى ان الاتفاقية تمنح الصلاحية للجمارك الكويتية للاطلاع على بيانات الشحنة بالكامل (المصدر، المستورد، طريقة النقل، خط السير)، لافتاً الى انه اذا وجد بها نوع من الخطورة يتم التبليغ عنها حتى يتم تفتيشها بدقة والاطلاع على جميع مستنداتها، منوهاً الى ان الاتفاقية تمثل ميثاق عمل يهدف الى استمرارية الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز تطوير بيئة العمل الجمركية.

