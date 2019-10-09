وطن النهار

في اطار استعدادات قطاع المكافحة بالادارة العامة للاطفاء، وحسب الخطط والاستراتيجيات التدريبية الخاصة في مراكز الاطفاء، نفذت الادارة العامة للاطفاء صباح امس تمرينا عمليا مع محطة توليد الكهرباء (الصبية) وذلك لزيادة الجهوزية وتعزيز التنسيق في حالات الطوارئ.

وتضمن سيناريو التمرين حريقاً في المبنى الرئيس وحريقاً في خزانات الوقود التابعة للمحطة حيث تم اخلاء المبنى الرئيس وانقاذ المصابين وتم التعامل مع الحريق باستخدام معدات المكافحة والأجهزة المطورة وتم تسليم المصابين للطوارئ الطبية.

أشرف على التمرين مدير ادارة اطفاء محافظة الجهراء العميد عمر المرشود ورئيس مركز اطفاء الجهراء العقيد عبدالعزيز البلوشي.

