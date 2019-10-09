وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم بثه ونشره حول ما تعرض له مواطن من اعتداء رجال مباحث التنفيذ الجنائي واصطحابه الى المخفر، وأوضحت الادارة أنه قد صدر حكماً قضائياً بقضية رقم (2674/2019) بحق أحد المواطنين بسبب «تهمة اصدار شيك بدون رصيد» ومحكوم عليه بالحبس 9 أشهر مع الشغل والنفاذ.

وبينت الادارة أن رجال مباحث التنفيذ الجنائي قاموا وفق الاجراءات المعمول بها بتحديد الأماكن التي يتردد عليها المطلوب حيث ترقبوا وصوله بالساحة المقابلة لمنزله في منطقة اليرموك وعند وصول احدى المركبات الى الساحة وترجل أحد الأشخاص منها اقترب منه رجال المباحث حيث قاموا بابراز هوياتهم العسكرية والتعريف بأنفسهم وطلبوا منه التعريف عن نفسه حيث رفض الكشف عن هويته وابراز البطاقة المدنية وحاول الهروب والفرار الى داخل المنزل والاستنجاد بصوت عالٍ ما أثار شك رجال المباحث.

وأضافت الادارة أنه تمت احالة المواطن الى مخفر اليرموك حيث قام بابراز هويته حال وصوله للمخفر وعند التأكد أنه ليس الشخص المطلوب تم الافراج عنه على الفور، مشيرة إلى أن المواطن قام بتسجيل قضية ضد رجال المباحث.