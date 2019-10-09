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افتتحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معرض «العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية» بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس.

وينظم الحدث بتعاون دولي بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربي، الذي يترأسه جاك لانغ، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، برئاسة جيرارد ميستراليت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس.

وافتتح المعرض رسميا وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمشاركة وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وحرص القائمون على تنظيم المعرض دعوة عالمة وكاتبة الآثار الفرنسية ليلى نعمة، وعالم الآثار السعودي عبد الرحمن السحيباني، لتقديم معرض «العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية» إلى العالم كمنصة مثالية لتسليط الضوء على كنوز الحضارات القديمة التي تزخر بها محافظة العلا التي ألهمت خيال المستكشفين ورواد علم الآثار.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعي وتراثها الثقافي الغني من خلال استعراض مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي الشهير يان أرثوس-بيرتراند.

وتقع محافظة العلا شمال غربي السعودية، ومثلت على مر التاريخ مفترقا للطرق بين الشرق والغرب، حيث بنيت وتطورت بمساهمة مجتمعات وحضارات متعاقبة على مدى آلاف السنين.

وينقل المعرض الزوار في رحلة عبر العجائب الطبيعية والتاريخية لهذه المنطقة، من خلال تسليط الضوء على المشهد الطبيعي الفريد للعلا والممالك القديمة التي أقيمت في شمال الجزيرة العربية، بما في ذلك مملكتي دادان ولحيان، ومدينة الحِجر النبطية، التي تعد أول موقع في السعودية يسجل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

