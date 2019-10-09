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توفي الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته فجر أمس، وتم نقله لاحد مستشفيات السادس من أكتوبر، حيث توفي هناك.

ولد الفنان طلعت زكريا في 29 مارس 1960، وشارك في بطولة أفلام عديدة منها «طباخ الريس» و«سيد العاطفي» و«حاحا وتفاحة» و«غبي منه فيه» و«كلم ماما» و«السيد أبو العربي وصل» و«حليمو أسطورة الشواطئ» الذي عرض في ديسمبر 2017.

كذلك قدم زكريا للمسرح مجموعة من الأعمال منها «دوري مي فاصوليا» و«بابا جاب موز» و«البعبع»، فضلا عن عدد من المسلسلات منها «مبروك جالك قلق» و«من غير ميعاد» و«ضبط واحضار». وكان الفنان الراحل قد دخل سنة 2017 في غيبوبة نتيجة اصابة أحد شرايين الدماغ، الا أنه تعافى لاحقا من تلك الاصابة.

