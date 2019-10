الاخيرة

تخلى تطبيق «إنستغرام» عن إحدى ميزاته الشهيرة، بإزالة تبويب المتابعة Following.

ويتيح Following معرفة ما يفعله متابعوك على «إنستغرام» من إعجابات وتعليقات، ويمكن الوصول إلى هذا التبويب من خلال النقر على علامة القلب الموجودة في الصفحة الرئيسة للتطبيق، وهو في التبويب نفسه حيث يمكن للمستخدم رؤية تفاعلات متابعيه مع منشوراته أو تعليقاته. وعقب التخلي عن تبويب Following، فإنه عند الضغط على أيقونة القلب في الشريط السفلي من الصفحة الرئيسة، سيظهر للمستخدم ما يخصه فقط من إشعارات، ولن يكون هناك قسما You وFollowing ولكن يوجد خيار واحد بعنوان Activity.