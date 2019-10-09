طيبه علي حسين عرب، زوجة عبدالعزيز احمد التميمي 66 عاماً شيعت، الرجال: جابر الأحمد، ق6، ش584، م1102، ت: 94995443، النساء: العارضية، ق10، ش5، ج6، م11، ت: 99333605

عايض مرزوق فهد البنيان، 81 عاماً شيع، الصليبخات، ق4، ش114، ج2، م45، ت: 99888000- 99871000

مريم محمد يعقوب بوحيمد، ارملة صلاح راشد سلطان بورسلي 59 عاماً شيعت، الرجال: العدان، ق2، ش35، م6، ت: 97899388، النساء: مبارك الكبير، ق3، ش8، م17

بدرية جاسم سالم الجاسم، زوجة خالد احمد العبدالغفور 72 عاماً شيعت، الرجال: ديوان العبدالغفور، السرة، ق6، ش12، م13، النساء: السلام، ق3، ش301، م3، ت: لا يوجد

يعقوب يوسف إبراهيم المسلم، 101 عام شيع، الرجال: ديوان القناعات، الشويخ، ق3، شارع خوله، ت: 99616969-99617655، النساء: سلوى، ق7، ش5، م31، ت: 99617555

دهيسه دعيسان عضيب الخالدي، ارملة مطلق سهو الخالدي 84 عاماً شيعت. صباح الناصر، ق1، ش24، م57، ت: 60903333 - 24888384

راشد عثمان عبدالله الشقجي، 69 عاماً شيع، الرجال: الرميثية، ق1، شارع ناصر المبارك، م82، ت: 90000695، النساء: القصور، ق6، ش11، م11

مشعل حسين صالح الجاركي، 41 عاماً شيع، الرجال: الفحيحيل، ق9، ش17، ديوان الجاركي، ت: 99597127، النساء: جابر العلي، ق6، ش16، م6، ت: 99555058

جاسم محمد عبدالله الأستاذ، 85 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، مقابل محطة البنزين، ت: 99378282، النساء: الدعية، ق1، ش11، م4، ت: 99830038

إنا لله وإنا إليه راجعون

