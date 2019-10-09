الأزمنة و الأمكنة

كيف كانت الكويت بعد وفاة الشيخ مبارك الصباح؟ وهل حافظت على استقلالها وتقدمها، وسيرها في الطريق الذي اختطّه لها ذلك الأمير القوي؟

من المعروف أن الشيخ جابر المبارك الصباح قد تولى الحكم بعد والده منذ وفاته في سنة 1915م، ولكن فترة حكمه كانت قصيرة جداً، إذ توفي في سنة 1917م، ولم يكن هذا الوقت كافياً لإظهار أعماله المنتظرة، ولكنه كان في حياة والده مساعداً فعَّالاً له، وكان يقوم بكثير من الأعمال في فترات إنشغال الوالد. وهو على كل حال رجل طيب السيرة مذكور بالخير دائماً.

وفي السنة التي توفي فيها الشيخ جابر تولى الحكم أخوه الشيخ سالم المبارك الصباح وبقي في الحكم منذ سنة 1917م حتى سنة 1921م. وكانت فترة حكمه - إلى حدٍّ ما - أطول قليلاً من فترة تولي أخيه جابر للحكم. ولذا فإننا سوف نجد بعض الأمور التي ينبغي أن نذكرها لهذه الفترة.

- تولى الشيخ سالم بن مبارك الصباح حكم الكويت بعد وفاة أخيه جابر بن مبارك وذلك في سنة 1917م.

- كان رجلاً عفيفاً، وكان من الحريصين على صيانة البلاد من أعمال الفجور والفسق، ولذلك فقد قام بإزالة جميع ما يؤدي إلى ذلك وكان شجاعاً باسلاً قوي الشكيمة قارئاً ملماً ببعض علوم العربية، صادق الديانة.

- بدأ أعماله بتخفيض رسوم الجمارك فصارت في عهده 4%، وأسقط الجمارك عن البضائع الخارجة من الكويت. ومن أجل غيرته على الأخلاق العامة فقد رتب أناساً اختارهم، تكون مهمتهم مراقبة المشبوهين، والضرب على أيديهم. وقد احتسب المواطنون هذا العمل للأمير، وأثنوا عليه كثيراً.

- وكان الشيخ سالم من المهتمين بشاعر الكويت صقر الشبيب يبذل له المعونة، ويستمع إلى شعره، ويمتدح هذا الشعر، ويطرب له. وقد قال هذا الشاعر في الشيخ سالم عدة قصائد تُعْتَبَرُ من أجود شعره. ومن ذلك قوله:

كريم نَفَى عنِّي هموماً كثيرة

تذيب أصمَّ الصخر لو حل بالصخر

فشكري له شكر المنابت للحيا

إذا ما اكتست منه ثياباً من الزهر

وهناك بعض الأمور التي حدثت في زمن حكم الشيخ سالم المبارك نذكر منها:

1 - أن خدمة التلغراف (اللاسلكي) قد امتدت إلى البلاد في عصره، وكانت الفكرة قد بدأت في عصر والده، ولكنها تأخرت بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسة والإعداد. ولكن هذه الخدمة المهمة نشأت فأفادت كثيراً وبخاصة فيما يتعلق بحاجات التجارة والاتصالات مع الدول الأخرى.

2 - كانت الكويت كعادتها مصدراً تجارياً لعدد من البلدان، وكانت أهم أعمالها من هذا النوع في زمن الحرب. وقد بقيت الحال على ما هي عليه إلى أن قام بعض المفسدين بالوشاية التي أبلغها للدولة البريطانية، فتنبهت إلى ذلك، وقد أرسلت هذه الدولة رئيس الخليج في ذلك الوقت (بيللي) إلى الشيخ سالم لإبلاغه بذلك، في شهر ديسمبر 1917م.

وكانت بريطانيا عازمة على وضع موظفين تابعين لها للإشراف على ما يخرج من الكويت من سلع إلى الجهات المختلفة.

وقد رفض سالم المبارك هذا الرأي، وأصرَّ على عدم قُبُوله وقال: لا يمكنني الوصول لذلك مهما كان الأمر لأن بلادي ليست بمعادية لإنكلترا حتى تضرب عليها هذا النوع من الحصار، ثم أنا من الساهرين على مصلحة الحكومة هنا وبخاصة ما يعود بالنفع. وأضاف أنه يتعهد الآن بأن لا يخرج من الكويت شيء معلوم من معتمدها هنا. ثم إنه لا يصح أن تُلقى المسؤولية على بلدي فيما يصل إلى المدُن المجاورة من السلع.

وعندما استمع إليه رئيس الخليج قال له: إن الحكومة مصممه على ما أرادت، وإذا لم تُلَبِّ ما تريده منك فسوف تمطرك أنت وبلادك بعدد كبير من القنابل. لأننا في حال حرب، ولا نريد أن نترك الأمور للظروف.

وعندما وجد الشيخ أن الأمر من الصعوبة بمكان وأن تجاوز طلب بريطانيا غير ممكن رد على بيللي بقوله:

- لا أستطيع أن اتخذ بذلك قراراً بمفردي، إذ لا بد وأن استشير أسرتي، وعدداً من رجال الكويت، فإذا لم تروا أن تتيحوا لي هذه الفرصة فاعملوا ما شئتم.

فرد رئيس الخليج بأنه لا بأس من مراجعتك لمن تشاء من قومك.

وعندما اجتمع الشيخ بجماعته أصروا على عدم الموافقة على ذلك، وقالوا إنه ليس بوسعنا القبول ولو ألجأتنا الضرورة إلى مغادرة الوطن.

فما كان الشيخ إلا أن أبلغ الرئيس بموقف القوم وما رَدُّوا به عليه. ففكَّر الرئيس قليلاً بعد أن علم أن هذا الأمر الذي جاء من أجله لن يتم إلا بضجة كبرى في الكويت ضد بريطانيا التي كانت في ذلك الوقت تسعى إلى كسب الأصدقاء، لم يكن أمامه إلا التهدئة، وإطفاء الزوبعة التي أثارها فيما قال للشيخ. ومضى بيللي دون نتيجة. ولكنه بالطبع أبلغ السير بيرسي كوكس بكل ما حدث، وقد قام هذا الأخير بإرسال رسالة لطيفة إلى الشيخ بعد أيام من ذلك اللقاء، وكان في الرسالة إنه يرجو - بكل لطف - أن يتقبل مطلب الحكومة البريطانية ويقطع له التعهدات الأكيدة على أن الرقابة التي سوف تستعين بها لذلك الغرض مؤقتة ومرهونة بانتهاء الحرب، وأكَّد أن الحكومة البريطانية سوف تعوِّض بلاده عن النقص الذي سوف يلحقها من جراء الحصار. وعندما رأى الشيخ لين العبارة والوعد بالتعويض قبل ما كان يرفضه في البداية. وكان ذلك لأنه قوبل بروح طيبة وعبارات مهذبة.

وقد أرسلت بريطانيا مندوباً عنها كان يعمل تحت عناية الشيخ الذي استمر في متابعة أمر الحصار، ثم جعل ابنه الشيخ عبدالله مسؤولاً يقوم مقامه في هذا الأمر. وعند نهاية الحرب أرسلت بريطانيا إلى الشيخ مبلغ أربعمائة وسبعة وثمانين ألف روبية، وأهدت إليه نيشاناً رفيعاً.

ولقد كان ما جرى منذ البداية مما يدل على حرص الشيخ على كرامة وطنه واستقلاله.

3 - نتيجة لبعض محاولات الهجوم على البلاد عزم الشيخ سالم المبارك على إقامة سور حول الكويت هو السور الثالث من نوعه، ولكنه يشمل منطقة أوسع، ويأتي على نصف دائرة كبيرة حول العاصمة. ولم يتردد الشيخ في تنفيذ ما قر في ذهنه من حيث بناء هذا السور، على الرغم من أن بعض الناس حاول أن يثنيه عن عزمه باعتبار أن السور يحدّ من حركة الناس إلى الخارج وإلى الداخل، ولكنه لم يستمع إلى ذلك، ودعا إلى العمل على بناء هذا الركن الدفاعي المهم عن البلاد، فقام الناس بالعمل في جِدِّ ونشاط. ومن الغريب أن الشيخ عبد العزيز الرشيد قال في كتابه: «تاريخ الكويت» ما يلي: «وقد قام الأهلون بنفقته كلها، ولم تُمدهم الحكومة ولا بدرهم واحد وهذا القول من الأقوال التي نجدها أحياناً عند الشيخ عبدالعزيز وهو قول مخالف للحقيقة تماماً وإذا أردنا الرجوع إلى الوثائق التي تُثبتُ عكس ما قال فإن بين يدينا كتاب أعده وقدم له الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم، ونشره مركز البحوث والدراسات الكويتية في سنة 2013م تحت عنوان: «سور الكويت الثالث، بناؤه، وحمايته، في وثائق الحميضي والخالد».

والكتاب مليء بالبيانات المالية التي تُثبت إمداد الشيخ سالم المبارك الصباح للمشرفين على العمل بالمال وكان هذا المال شاملاً لأجور العاملين، ولشراء ما يحتاج إليه العمل من مواد وأدوات، والكتاب بين أيدي الناس وهو مزود بالوثائق الدامغة ومن العجب أن يقول الشيخ عبدالعزيز الرشيد مقولته هذه في الوقت الذي كان معاصراً للشيخ وصديقاً مقرباً لآل الخالد، ولا بد وأنه سمع منهم عكس ما كتب. ولكنه فاجأ قراءه بذلك الذي قاله، حتى انتشر بين الناس، وأصبح مقولة على كل لسان. بينما نجد الكتاب الذي أشرنا إليه يطرحها جانباً، ويقدم الحقيقة.

4 - مماحدث في عهد الشيخ سالم المبارك، أمر يدل على حرصه على استقلال وَطَنِه وحريته تلك الحرب التي خاضها في الجهراء خلال سنة 1920م، وقد أبلى فيها بلاء حسناً هو ومن معه حتى استطاع بكل الوسائل الممكنة أن يتغلب على أولئك الذين هاجموا الكويت عن طريق هذه البلدة الآمنة. وقد تحدث الشيخ عبدالعزيز الرشيد عن هذه الحادثة حديثاً مسهباً، تناول فيه مختلف جوانب المعركة من قبل أن تحدث، ومن بعد ما توقف القتال وليس من الممكن التوسع في هذا الأمر حالياً ما دام مكتوباً يمكن أن يطلع عليه من يشاء.

5 - ونحن - اليوم - نحمد الله تعالى أن جعل هذه الأمور المزعجة من الماضي السحيق الذي عوضنا الله عنه بالمودة والملاطفة وحسن التعامل، فنحن - أولاً وأخيراً - إخوان من أصل واحد يجمعنا نسب ولسان ودين قويم.

توفي الشيخ سالم المبارك سنة 1921م، فحل محله في الحكم ابن أخيه الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وقد وُصِف بأنه كان رجلاً شديد التواضع، وكان صبوراً على الشدائد، قوي الاحتمال لها مهما كانت.

ولقد تعرضت البلاد في عهده إلى مشكلات كثيرة ومرت بها هزات سياسية واقتصادية مختلفة، ولكنه كان قوي البأس مستعداً لكل الظروف فتصدى لكل ما جابهه بصبر وحنكة ومقدرة فائقة وتمكُّن من تسيير الأمور وفق الأفضل.

وقد أدخل الكويت عهداً جديداً باهتمامه بالتعليم والصحة، ففي أيام حكمه أُرسلت أول بعثة من طلاب الكويت للدراسة في الخارج، وتأسست دائرة معارف الكويت ونشأ مجلسها في سنة 1936م، وتم برعايته افتتاح ثاني مدرسة نظامية في الكويت وهي المدرسة الأحمدية، وأنشأ المستشفى الأميري وبعض المستوصفات، وكان يُعدُّ النشء - عن طريق الاهتمام بالتعليم - للمستقبل المنتظر لهم. وبالفعل فإنه عندما مضت سنوات قليلة وجدنا أبناء الكويت يخوضون غمار العمل الحكومي في شتى المجالات، وفي مختلف التخصصات.

ومنذ بداية عهده أنشأ مجلساً استشارياً ضم عدداً من أبناء الكويت، وتم تحديد الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني من شهر ديسمبر لسنة 1922م.

وضماناً للانفتاح على العالم فقد أنشأ أول مطار في الكويت، وقد حطت به أول طائرة في سنة 1928م.

وفي عهد الشيخ أحمد الجابر بدأ تدفق النفط في بعض نواحي البلاد، وحضر الاحتفال بتصدير أول شحنة منه في سنة 1946م.

وفي عهده دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر يضم ملك الحجاز، وسلطان نجد، وأمير المحمرة، وملك الأردن، وملك العراق، وذلك لبحث المشكلات الدائرة بين هذه الدول، وفي قصر دسمان بتاريخ 1924م بدأ الاجتماع بحضور الشيخ أحمد وتم عقد عدة اجتماعات، ومع أن المؤتمر لم ينجح في مهمته إلا أن الشيخ أدى كل ما يمكن من عمل في سبيل تيسير عمل المؤتمرين، وسهر على راحتهم حتى حان موعد رحيلهم.

ونشأت بجهوده دائرة بلدية الكويت وافتتح في الكويت أول بنك تحت اسم البنك البريطاني للشرق الأوسط في سنة 1942م، وأنشئ بيت الكويت في القاهرة سنة 1945م لكي يرعى طلاب البعثات الكويتية التي تُرسَلُ إلى هناك.

ومن الأعمال الثقافية المهمة التي تمت في عهده إنشاء مطبعة المعارف التي اشتركت دائرة معارف الكويت في مُلكِيَّتِها مع الأستاذ أحمد البشر الرومي والأستاذ حمود المقهوي فقامت هذه المجموعة بإنشائها في سنة 1947م، وقامت بطبع عدد كبير من المطبوعات كان على رأسها طباعة مجلة كاظمة التي كان رئيس تحريرها الأستاذ أحمد السقاف.

ولم يرحل الشيخ أحمد الجابر الصباح عن دنيانا في سنة 1950م حتى شهد التقدم الذي عمَّ البلاد، وقرَّت عينُه بما وصلت إليه الكويت من رقي، وشهرة عالمية حتى أصبحت محطَّ الأنظار.

وإضافة إلى كل ما سبق فقد حدث في فترة حكم الشيخ أحمد الجابر ما يلي:

1 - إنشاء دائرة الأيتام التي تُسمى اليوم الهيئة لشؤون القُصَّر.

2 - إنشاء دائرة الأمن العام في اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر لسنة 1938م.

3 - إنشاء مجلس دائرة الصحة في سنة 1940م.

4 - تم افتتاح دائرة الشرطة العامة في سنة 1938م، وكانت بدايتها بسيطة، ولكنها سرعان ما نمت وتنوعت اختصاصاتها.

5 - وتأسست لجنة للتموين، وكانت بداية لتشكيل دائرة التموين فيما بعد.

6 - وفي عهده تم إنشاء دائرة الأوقاف العامة لكي تشرف على المساجد، وتكفل لها القيام بدورها الديني، كما تقوم برعاية الأعيان الموقوفة عليها.

هكذا نرى الكويت قد شقت طريقها إلى سلوك النظام الذي تسير عليه الدول من حيث التنظيم الإداري والحرص على نشر العلوم والمعارف وإتاحة فرصة العلاج للمرضى. وكل ذلك فيه ترسيخ للروح الاستقلالية التي تتمتع بها البلاد، إذ لا يمكن أن يشعر المرء باستقلال بلاده إلا إذا وجد أن كل ما حوله في غاية التنظيم، ووجد الخدمات المختلفة ميسرة له، ولقد كانت فترة حكم الشيخ أحمد الجابر اصباح فترة حولت الكويت إلى (ورشة) عمل تقوم بها مختلف الفئات فتقدم كل ما نحتاج إليه، وما احتجنا إليه فيما بعد.

ومما لا بد من الإشارة إليه هنا أن الكويت شهدت - آنذاك - اهتماماً بالطرق من حيث توسعتها ورصفها فرأينا شارع أحمد الجابر (شارع دسمان) والشارع الجديد (شارع عبد الله السالم). وشاهدنا رصف عدد من الطرق لتسهيل حركة التنقل بالسيارات. وهذا هو ما أعطى البلاد صورة جميلة أبهجت نفوس أهلها.

كان كل ذلك قد جرى في بلادنا منذ سنة 1921م حتى سنة 1950م تمهيداً للخروج من وضع كنا عليه بعيدين عن العالم مكتفين بنشاطنا التجاري المعهود إلى أن خرجنا إلى الدنيا فصارت لنا علاقات، وبدأ سيرنا السريع إلى الاستقلال منذ ذلك الوقت.

وجدير بنا أن نذكر بعض الحوادث التي لا بد من ذكرها في هذا المجال، وهي:

- اتخذ الشيخ أحمد الجابر الصباح قراراً في سنة 1942م رفع بموجبه الضريبة الجمركية إلى ست ونصف بالمائة بعد أن كانت خمس ونصف في المائة، وكانت الزيادة وقدرها 1% بسبب حاجة بلدية الكويت ودائرة معارف الكويت إلى مبالغ كافية لتسيير أعمالها. وقد جاء هذا الاقتراح من مجلسي الدائرتين وسرعان ما وافق عليه الأمير بعد أن أخذ مجمل آراء المتعاملين مع دائرة الجمارك من التجار. وهكذا نالت البلدية والمعارف حظاً من المال كان كافياً في ذلك الوقت لسد حاجتهما، ولتمويل مشاريعهما النامية.

- استقدم الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس معارف الكويت في سنة 1942م أول بعثة تعليمية من المصريين، وهم أربعة: علي محمد هيكل، وأحمد قائد، وأحمد ضيف، ومحمد سيد الأهل.

- وغادرت إلى مصر في السنة ذاتها بعثة طلابية من أجل الدراسة هناك، وهي تتكون من سبعة عشر طالباً وسوف ينهون أولاً مرحلة الدراسة الثانوية، ثم ينتقلون إلى الجامعة.

- وفي 16/9/1946م أرسل السيد ويكلن رسالة إلى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وكان عضواً في المجلس البريطاني في القاهرة، وكان مسؤولاً عن الطلاب الكويتيين الذين يتلقون دروسهم هناك. ورداً على أحد اقترحاته التي وردت في تلك الرسالة فإن مجلس المعارف رفضه رفضاً باتاً دلَّ على حرية المجلس في اتخاذ قراراته، فقد كان (ويلكن) المذكور يرى أن تُقْصَرَ الدراسة في الخارج على المجالات التي تخرِّج للكويت مدرسين للمرحلة الابتدائية وكان رأي مجلس المعارف أن دائرة المعارف نشأت لكي تقدم تعليماً متكاملاً لأبناء الكويت بحيث يتخرج منهم اختصاصيون في كافة المجالات.

- ومن التدخل في شؤون الكويت من قبل السلطات البريطانية ما كان يرفضه الشيخ أحمد الجابر بكل أدب، ودون أن يبدي أي تذمر. ومن ذلك أن المعتمد البريطاني في الكويت أرسل إلى الشيخ رسالة في اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس لسنة 1945م يقول فيها إنه علم بنية الشيخ القيام برحلة إلى الهند، وهو يتساءل عما إذا كانت الزيارة رسمية أم خاصة؟ وعن برنامج الرحلة والتنقلات هناك، والعنوان الذي توجَّه إليه المراسلة ثم أضاف إلى ذلك: «سوف أكون ممتناً - أيضاً - إذا أعلمتموني بأسماء أي شخصيات بارزة سيرافقون سمَّوكم.

وكان رد الشيخ يحمل دليلاً على رفضه لهذا الأسلوب الفج فقال في رسالة رد بها على المعتمد البريطاني وفيها: «إننا نفكر بزيارة الهند زيارة خاصة، ولكننا إلى الآن لم نقرر ذلك بصفة باتَّة».

هكذا نرى الشيخ وهو يرد بهذا الأسلوب القاطع على من يريد أن يتدخل في خصوصياته.

- إضافة إلى ذلك فإنه من المهم أن نذكر أن الشيخ أحمد الجابر الصباح قد قام بعدة رحلات شهد خلالها كثيراً من دول العالم، وكوّن لنفسه صداقات مع المسؤولين في هذه الدول. وهذا تفصيل لإحدى تلك الرحلات:

كانت الحرب العالمية الأولى هي السبب في قيام الشيخ أحمد الجابر الصباح بزيارة بريطانيا، وقد كان بدء اشتعال الحرب في سنة 1914م، وانتهاؤها في سنة 1918م، وقد تكونت في البداية مجموعة من الحلفاء ضمت إنجلترا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وصربيا والجبل الأسود واليابان ثم انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا التحالف، وذلك في مقابل ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية.

وكانت الكويت قد شاركت بصورة ما في هذه الحرب، إذ أعلنت وقوفها إلى جانب بريطانيا والتحالف المؤازر لها، فسارعت مجموعات كويتية مسلحة بشن هجوم خاطف على بعض المواضع الكويتية التي احتلها الأتراك في شمالي البلاد، ووقف جنودها على مشارف البصرة مما شغل الجيش العثماني عن الإنزال العسكري البريطاني الذي سارع إلى احتلال العراق من جانب آخر ودحر العثمانيين.

وقد حفظت بريطانيا للكويت هذا الموقف، وعندما هدأت الأمور وجهت دعوة إلى الشيخ سالم الصباح أمير البلاد لزيارة بريطانيا زيارة رسمية للتعبير له عن الشكر والامتنان للمبادرة الكويتية، وقد اعتذر الشيخ سالم عن عدم تمكنه من القيام بهذه الرحلة، ولكنه أسند هذه المهمة إلى ولي عهده الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت فيما بعد، وقد جددت الدعوة للشيخ سالم ناصة على الترحيب بالشيخ أحمد.

وقد أرسل الشيخ سالم المبارك برقية إلى ملك بريطانيا جورج الخامس يشكره فيها على حسن الاستقبال الذي لقيه الشيخ أحمد، وهي تنصُّ على قوة الصداقة التي تربط بين البلدين، ويذكر «أننا نتمتع نحن وإخواننا حكام بلاد العرب بكمال الحرية والسلامة والاتحاد» وهذه الرسالة مؤرخة في 4 من فبراير سنة 1920م.

وقد كانت هذه الزيارة من الأمور البارزة في تاريخ حياة الشيخ أحمد الجابر، إذ إنه بها قد اتصل بأكبر قيادة سياسية وعسكرية في ذلك الوقت وهي: بريطانيا المنتصرة في حربها، والتي كان لها دور كبير في أحداث وسياسات المنطقة، وقد أثبت الشيخ عبدالعزيز الرشيد هذه الزيارة في تاريخه فقال: «ارتأت الحكومة الإنجليزية بعد انتهاء الحرب العامة ان يزور ملكها في عاصمته (لندن) بعض أمراء العرب الذين بينهم وإياها روابط سياسية، إحكاماً لها، وإظهاراً لتعلقهم بها، وكان من بين أولئك الأمراء أميرنا المفخم في ولاية عهده.

سافر من الكويت في ذي الحجة سنة 1337هـ ومر على بمبي في طريقه، وأقام فيها أياماً بين التعظيم والتبجيل، ثم سار منها إلى لندن، وفي صفر سنة 1338هـ حل رحابها، واجتمع هناك بملك إنجلترا، وأهداه حصاناً عربياً وسيفاً وخنجراً مذهبين، وحضر إحدى جلسات البرلمان الإنجليزي، وبعد أن أقام أياماً ملحوظاً بعين الإجلال، قفل راجعاً إلى أهله، ومر على مصر، ومكث فيها أياماً، ثم رجع إلى وطنه في ربيع ثاني سنة 1338هـ».

وهذه هي عادة أهل الكويت في حرصهم على استقلالهم، وإبعاد المتدخلين في شؤونهم ولم تنقطع عنهم هذه العادة التي كوّنت شخصيتهم ومنحتهم الصفة التي عرفهم الناس بها.

بعد وفاة الشيخ أحمد الجابر تولى الحكم الشيخ عبد الله السالم الصباح، وكان معروفاً بأنه الأمير القادم فقد سُمِّي وليّاً للعهد في حياة الشيخ السابق رحمه الله.

كان الشيخ عبدالله وقت وفاة ابن عمه في مدينة مسقط للراحة والاستجمام. وقد جاءه (البرق) يخبره بنبأ الوفاة فنهض إلى مهمته الجديدة ووصل إلى الكويت عن طريق البحر. واستقبله في ميناء الشويخ عدد كبير من المستقبلين، ثم اتجه من وقته إلى قبر ابن عمه حيث تلا عليه سورة الفاتحة، وترحَّم عليه: ومن هناك انتقل إلى دائرة الأمن العام حيث أخذ يتلقى التعازي من المواطنين. ثم لحق ذلك اجتماع له بالأسرة الحاكمة، حيث تحدّث إلى أفرادها حديث الأب الرحيم، وأوصاهم بالتآلف والتعاون.

وقد استأنف عمله بعد ذلك بهمة ونشاط باذلاً الجهد في تحقيق آمال شعبه به، وبسبب هذه الهمة تحققت أمور كثيرة، ونالت البلاد على يديه أفضل مطامحها. وقد تحدثت عنه زهرة فريز في كتابها: «الكويت كانت وطني» فقالت: «وقد شرع الشيخ عبدالله السالم الذي تولى الحكم في سنة 1950م في إنجاز خطط طموحة لاستخدام نسبة كبيرة من ثروة البلاد للتعمير على أوسع نطاق، وقام بتطوير المدينة وفقاً لأحدث المعايير، بحيث أصبحت عند اكتمالها من أبرز وأهم المشروعات التي تحققت في السنوات الأخيرة في أي جزء من أجزاء العالم».

وبعد أن تحدثت عن التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال قالت: «وكان الحاكم نفسه هو القوة الدافعة والملهمة وراء هذه الخطط الكبرى الجديدة، لأنه يتوق - حقاً - إلى أن ينعم المواطن العادي بهذه الثروات التي توافرت حديثاً، بعد امتلاء خزينة البلاد بأموال النفط».

ولد الشيخ عبدالله السالم المبارك الصباح في سنة 1895م، ورعاه والده الشيخ سالم المبارك الصباح، وقد تولى الشيخ عبدالله السالم أول عمل رسمي له في سنة 1939م حين صار رئيساً لدائرة الأيتام، وقد كان في السنة التي سبقتها (1938م) رئيساً للمجلس التشريعي، وتولي رئاسة دائرة الصحة في سنة 1940م، ورئاسة دائرة بلدية الكويت بعد ذلك. وكان محباً للاطلاع شغوفاً بالأدب ولا سيما الشعر، وكان مجلسه لا يخلو من الاستشهاد ببيت من الشعر أو أكثر، نذكر من ذلك تمثله ببيت من أبيات قصيدة للشاعر الجاهلي الأفوه والأودي، وهو:

تهدا الأمور بأهل الرأي ما صَلُحَتْ

وأن تولت فبالأشرار تنقاد

وكان الشيخ قد ألقى هذا البيت في نهاية كلمة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمة، وقد أراد بذلك نصحهم وحثهم على مناقشة الأمور بالهدوء الذي لا يأتي إلا بكل خير.

ومما أذكر من استشهاد الشيخ عبد الله السالم الصباح بالشعر، ما حدث أمامي في يوم من الأيام.

كنا اثنين من العاملين في وزارة الأرشاد والأنباء (الإعلام حالياً): كاتب هذا وكان بدرجة وكيل وزارة مساعد لشؤون التلفزيون والأخ المرحوم عبدالعزيز محمد جعفر وكان وكيلاً مساعداً لشؤون الإذاعة، وقد استقبلنا الشيخ - رحمه الله - في يوم من الأيام، وذلك من أجل أن يكون على دراية بكل أعمال الوزارات. وتحدث كل واحد منا عن عمله. وعن آماله المستقبلية في هذا العمل وقد أَنِسَ الشيخ إلى ذلك الحديث، وقدم لنا بعض التوجيهات، ثم نصحنا بالاستمرار فيما نحن فيه من عمل جاد، قائلاً: إن كل من يجتهد في عمله لا بد وأن يصل إلى ما يريد، وأن الشاعر العربي يقول عن العمل الجاد:

لا تقل قد ذهبت أيامه

كُلُّ من سار على الدرب وصل

وقد أعجبني إلمامه بهذا المعنى من خلال بيت من الشعر. وعندما خرجنا مسلِّمين وشاكرين بحثت عن مَضَانّ البيت فإذا هو من قصيدة طويلة قالها عمر بن الوردي المتوفى في سنة 749هـ، وكان موضوعها الحكم والنصائح وبها يخاطب ولده، أما مطلعها فهو قوله:

اعتزل ذكر الأغاني والغزل

وقل الفصل وجانب من هَزلْ

ودع الذكر لأيام الصِّبا

فلأيام الصِّبا نجمٌ أفَلْ

وفي القصيدة نصائح جمة منها طلبه من ولده أن يهتم بدراسة العلوم الفقهية، وأن يداوم على ذلك لأن ذلك مطلوب في وقته، وهنا جاء البيت الذي استشهد به الشيخ عبدالله السالم وهو:

لا تقل قد ذهبت أيامه

كل من سار على الدرب وصل

إلى آخر القصيدة:

ومن المهم أن نشير إلى أن أول ما بادر الشيخ عبدالله السالم إلى عمله من الأمور الرسمية المتعلقة بالبلاد هو أن طلب من السلطات البريطانية أن تقوم بدورها في حل مشكلة الحدود مع العراق، ذلك لأنَّهُ من المعروف أن الكويت لا تستطيع أن تبادر إلى ذلك مُنفردة بسبب الاتفاقية التي ترتبط بها مع بريطانيا التي كانت ذات دور كبير في السياسة العراقية آنذاك. وكانت التزامات بريطانيا الأخلاقية تجاه الكويت تفرض عليها عمل شيء في هذا السبيل.

ومما يدلنا على اهتمام الشيخ عبدالله السالم بهذا الأمر - وهو الحدود الكويتية مع العراق - الرسالة التي بعث بها إلى المعتمد البريطاني في الكويت في الأيام الأولى لتوليه مسؤولية البلاد، فكان هذا الأمر من أوائل ما اهتم به، وقد كان نص الرسالة كما يلي، وهي تدل على تاريخ إصدارها.

«حضرة حميد الشِّيَم الأفخم المحب العزيز المعتمد السياسي بالكويت المحترم.

بعد السلام والتحية؛

نشير إلى محادثاتنا معكم يوم الثلاثاء الموافق 10/1/1950م بخصوص تعيين الحدود بين بلادنا والمملكة العراقية، ونرجو لو تفضلتم وطلبتم مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية تحديد الحدود بأقرب فرصة ممكنة، وإننا سنقدر لكم مسعاكم لطلبنا. هذا والباري يحفظكم».

وينبغي أن نشير أيضاً إلى أن الجانب البريطاني كان يطمح إلى بعض المطامع ظناً منه بأن الشيخ وهو في أول عهده بالحكم قد ينساق لما يريده البريطانيون منه. ولكن أملهم خاب ومن مثال ذلك ما ورد في كتابنا «الكويت 1950م» مما نصُّه:

«هذا ومنذ الحادي والثلاثين من شهر يناير لسنة 1950م، والبريطانيون يحاولون جس نبض الأمير الجديد حتى يحيطوا بأفكاره التي يضمرها لمستقبل بلاده، ولكنه كان يتحدث في هذا الوقت مع المندوب السياسي البريطاني في الكويت عن أمور وصفها المندوب بأنها (ليست تقليدية). وكان منها حديثه عن العملة الدارجة في الكويت ورغبته في أن تكون هناك عملة موحدة للخليج. ومنها حديثه عن المنطقة المحايدة مؤكداً أن الحل الأمثل هو التقسيم، وذلك ما حدث فيما بعد. وفي الوقت الذي كان المندوب السياسي في هذه المحادثة يصر على إثارة موضوع المستشار السياسي، والإدارة المالية لحكومة الكويت، كان الشيخ يثير موضوعاً آخر عن مياه الشرب التي تحتاج إليها البلاد، بل إنه كما جاء في التقرير المكتوب عن هذه المحادثة (لم يواصل المناقشة)».

هذا وقد جرت أمور كثيرة في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، ولكننا نلتزم بالحديث عن الفترة التي تنتهي في سنة 1963م.

- بدء البث الإذاعي الرسمي من الكويت في سنة 1951م.

- إجراء أول تعداد منتظم للسكان، قامت به دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سنة 1957م.

- في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 1961م تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وقد أسهم في سد حاجات عَدَدٍ من الدول العربية ودول العالم الثالث وموَّل كثيراً من مشروعات هذه الدول.

- في شهر أبريل لسنة 1961م صدر الدينار الكويتي، وصار هو العملة الرسمية للبلاد.

- وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 1961م؛ ارتفع علم الكويت الجديد على جميع مؤسسات ودور الحكومة وانتهى دور العَلَم القديم.

- نشأت بعض المؤسسات الأهلية، وكان منها: نادي المعلمين، ونادي العروبة الرياضي، في سنة 1951م، ثم النادي الأهلي الرياضي، والنادي الثقافي القومي، والاتحاد الرياضي الذي ضم الأندية القائمة آنذاك، وقد تم كل ذلك في سنة 1952م.

- وفي سنة 1953م تم إنشاء الهيئة العامة للخليج والجنوب العربي.

- وفي السنة ذاتها تم إنشاء مجلس الإنشاء وعين الشيخ فهد السالم الصباح رئيساً له.

- وفي إطار الحفاظ على الشخصية الوطنية صدر قانون منح الجنسية الكويتية لمن يستحقها، وقد صدر قرار بتشكيل أول لجنة لهذا الغرض في سنة 1960م، وكان قانون الجنسية قد صدر في سنة 1959م.

- صدرت أول طوابع بريد كويتية للاستعمال الخارجي في شهر فبراير لسنة 1959م.

- اهتمت الكويت بمشكلة مياه الشرب ووجدت علاجاً لها في تقطير مياه البحر وتحويلها إلى مياه عذبة وفي شهر مارس لسنة 1953م، أنشأت عشر مقطرات لهذا الغرض.

- وفي اليوم التاسع عشر من شهر يونيور لسنة 1961م ألغيت الاتفاقية التي كانت قد وُقِّعت مع بريطانيا في سنة 1899م وحصلت الكويت بذلك على استقلالها.

- نتيجة لإلغاء الاتفاقية المشار إليها قام حاكم العراق في ذلك الوقت بالتحدث في مؤتمر صحفي مدعياً أنَّ الكويت جزء من العراق، وقد أشعل بذلك نار الغضب في نفوس أهل البلاد، ولم يجد من يؤيد أقواله لا من الكويت ولا من خارجها.

- وكانت الكويت قد استقبلت هذه الأقوال بمزيد من الدهشة، وخرج آلاف المواطنين في مظاهرات عارمة تندد بتلك الأقوال وقائلها.

إن كل ما قدمناه يدل على إرهاصات الاستقلال فإن ما كان يحدث منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي إلى سنة 1961م، كان يدل على تململ الوضع الكويتي من الارتباط الذي لا داعي له مع بريطانيا، ولئن كانت هناك مسببات دعت إلى هذا الارتباط قديماً فإن جميع تلك المسببات قد زالت وإن الحياة سارت في طريق الانفتاح على الدنيا بما في ذلك من علاقات واتصالات، ونمو تجاري كبير. وكان الناس يشعرون بأن في اتباع الاتفاقية إلى ما لا نهاية له أمر غير مقبول بل هو يتعارض مع رقي البلاد وتقدمها، ومع رغبة المواطنين في الحرية. ولقد كان الخبر الذي سقناه عن الرسالة التي ذكرنا أن المقيم السياسي البريطاني في الكويت قد أرسلها إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح يستفسر فيها عن رحلة سمع أن الشيخ يعتزم القيام بها إلى الهند، وقد تضمنَّت عدة أسئلة أقل ما يقال فيها أنها سخيفة وغير لائقة. وكان رد الشيخ على هذه الرسالة رداً سد الباب نهائياً تدخلات هذا المقيم السياسي، لدرجة أننا لم نطلع على مثل هذه الرسالة من جانبه أو من جانب من حلَّ في محله حتى نُعِيَتْ المعاهدة. ومن هنا نستطيع أن نقول إن هذه الرسالة كانت هي والرد عليها من أهم الأسباب التي دفعت الباب فانفتح أمام الإرهاصات التي وجدنا أنها كانت الدليل على قرب الاستقلال. لأن الكويت منذ نشأت وهي حُرَّة لا تريد أن يتدخل في شؤونها أحد، وأميرها وأهلها يتفقون على ذلك تمام الاتفاق.

لقد أغلق باب المداخلات منذ تاريخ تلك الرسالة ولم تَعُدْ تقرأ مثيلاً لها، وفتح باب الحرية على مصراعية.

ومن الدلائل على الانفتاح الكويتي أنّ هذه البلاد، وقد تنسمت عبير الحرية قبل الأوان قد صارت تستقبل الضيوف من مسؤولي الدول، وتشارك في المنظمات العالمية لم يمنعها ارتباطها بالاتفاق مع بريطانيا عن ذلك.

فمن الزيارات:

1 - استقبلت البلاد الأمير عبدالإله الذي كان وصياً على العرش العراقي وذلك في سنة 1953م، وفي السنة ذاتها قدم إلى البلاد الملك العراقي فيصل الثاني، وذلك بعد تتويجه ملكاً على بدله.

2 - في سنة 1954م زار الشيخ عبدالله السالم الصباح المملكة العراقية، واستقبل في بغداد استقبالاً حافلاً دلَّ على مكانة يستحقها.

- في اليوم السابع والعشرين من شهر أبريل لسنة 1951م زار الكويت رئيس مجلس وزراء العراق وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين هنا.

- وفي اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر لسنة 1952م زار الكويت أمير البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وأقيمت له عدة حفلات وزار كثيراً من المدارس والمواقع المهمة.

- في شهر فبراير لسنة 1953م زار الكويت أمير قطر مصحوباً بعدد من أفراد أسرته وبعض أبناء قطر، وقد وضع للضيف وصحبه برنامج حافل، زار خلاله عدداً من المؤسسات وتخللت الزيارات ولائم تكريمية.

- في اليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 1954م وصل إلى الكويت الملك سعود بن عبد العزيز قادماً من القاهرة، واستغرقت زيارته مدة سبعة أيام، وكان مصحوباً بخمسين رجلاً، واستقبل بحفاوة تامة في المطار من قبل الشيخ عبدالله السالم وأفراد الأسرة الحاكمة وحشد من المواطنين، ولقي من الترحاب ما هو أهل له.

- في اليوم الثلاثين من شهر يناير لسنة 1960م زار الكويت الملك المغربي محمد الخامس، وقد سبقته سمعته الطيبة وذكريات جهاده في سبيل استقلال وطنه، وقد قُوبِلَ باحتفاء كبير، ووضع لزيارته برنامج حافل.

- وإضافة إلى الزيارات الرسمية، فقد تمت بعض الأعمال ذات الدلالة على الاستقلال وذلك كما سوف نذكره أدناه:

- شاركت الكويت في الدورة العربية لألعاب القوى التي تمت إقامتها في الإسكندرية، وهي أول مشاركة عربية لها وذلك في سنة 1953م.

- وصلت إلى البلاد بعثة فنية مختصة بالآثار وهي من الدانمارك وذلك في سنة 1954م، وقامت بالبحث في جزيرة فيلكا.

- شاركت الكويت في المخيم الكشفي العالمي الثامن الذي أقيم في «كندا» سنة 1955م، وقد تم في هذا المخيم الاعتراف بجمعية الكشافة الكويتية.

- عقد في البلاد مؤتمر يتعلق بالعمل العربي المشترك، وهو مؤتمر ضبَّاط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، وذلك تحت إشراف جامعة الدول العربية، وبدأت الاجتماعات في شهر أكتوبر لسنة 1958م.

- وفي شهر ديسمبر لسنة 1958م جرى في الكويت انعقاد مؤتمر الأدباء العرب في دورته الرابعة، وقد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من الأدباء، وقامت دائرة معارف الكويت برعايته، وتقديم كافة التسهيلات له. وطبعت عنه كتاباً كبيراً تناول كل المداولات والمداخلات التي تمت خلال لقاءات أولئك الأدباء.

- انضمت الكويت في اليوم الثاني عشر من شهر أبريل لسنة 1959م إلى المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية لسلامة الأرواح في البحار.

- جرى انضمام الكويت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو لسنة 1959م.

- وانضمت الكويت إلى عدد من المنظمات العالمية التي كان منها:

1 - منظمة الاتحاد البريدي العالمي في اليوم السادس عشر من شعر فبراير لسنة 1960م.

2 - المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل لسنة 1960.

3 - وانضمت الكويت إلى منظمة الصحة العالمية في اليوم التاسع من شهر مايو لسنة 1960م.

4 - وإلى منظمة الأغذية والزراعة في اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو لسنة 1960م.

5 - وانضمت في السنة ذاتها إلى منظمة الأوبك.

6 - وإلى منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) في اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر لسنة 1960م.

وقد استكملت عضويتها في هذه المنظمة بعد سنة 1961م.

7 - وتم انضمام الكويت إلى المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية في اليوم الخامس عشر من سنة 1960م.

8 - وفي اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 1961م، صارت الكويت عضواً كامل العضوية في جامعة الدول العربية.

9 - وفي شهر يونيو لسنة 1961م انضمت الكويت إلى اتحاد البريد العربي.

10 - وقعت الكويت بالموافقة على اتفاقية الحرية النقابية المتصلة بالأمم المتحدة وذلك في اليوم الحادي عشر لسنة 1961م.

11 - وافقت الكويت على الالتزام باتفاقية تحريم السخرة، وذلك في اليوم الحادي عشر لشهر يوليه من سنة 1961م.

12 - شاركت الكويت في مؤتمر جرى في دمشق تحت عنوان: «مؤتمر حلقة الدراسات الاجتماعية الثالث»، وقد جرى في الفترة ما بين اليوم الثامن من شهر ديسمبر إلى اليوم العشرين منه لسنة 1952م، وكان وفد الكويت برئاسة الأستاذ عبدالعزيز حسين.

