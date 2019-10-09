مال وأعمال

علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن مجلس الوزراء طلب من كافة الوزارات ومؤسساتها التابعة الاستمرار في حالة التأهب والتحوط ضد أية مستجدات إقليمية، موضحة أنه رغم هدوء الأوضاع واتجاهها نحو الحلول السلمية إلا أن الحكومة ترتأي استمرار أخذ الاحتياطات ورفع منسوب السلع الضرورية لمستوى عام كامل.

وأوضحت المصادر أن هناك توجهات لرفع الاحتياطات الغذائية والدوائية من مستوى 6 أشهر لعام أو اقل قليلاً.

وافادت بوجود اهتمام كذلك برفع مستوى احتياطات البلاد من مخزونات الطاقة متضمنة البنزين والغاز وغيرهما.

وأضافت المصادر أن استمرار حالة الحذر لا يعني وجود خطر بل يعني جهوزية ضد أية تطورات غير محسوبة ، خاصة وأن الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية غير مستقرة نسبياً. وكانت عدة جهات قد اعلنت في السابق ان مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية يكفي لـ6 أشهر أو أكثر. وتسعى جهات الى تفعيل انشاء مخزونات اضافية للسلع بمساحات جيدة لتعزيز الأمن الإستراتيجي والغذائي .

وتوترت العلاقات في المنطقة مؤخراً بشكل متسارع بين ايران من جانب وواشنطن و الرياض من جانب اَخر خاصة بعد استهداف منشئات نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

إلأ ان الامور توصف حالياً بالهادئة نسبياً، ليس ذلك فحسب بل ظهرت مؤشرات للتهدئة وإمكانية قيام حوار.

وحذر خبراء من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات كبيرة حال نشوب نزاع موسع بالمنطقة ، لذلك يعبر الجميع عن رغبتهم في الحل على العسكري. ويقول الخبراء: لا أحد يريد الحرب والجميع سيكون خاسراً ، مؤكدين ان الدبلوماسية الكويتية القوية في المنطقة ساهمت بشكل رئيسي في تهدئة الأوضاع.

