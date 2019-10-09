مال وأعمال

تباينت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة أمس، حيث تراجع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.02 في المئة و0.27 في المئة على الترتيب، بينما خالف «الأول» الاتجاه وأنهى التعاملات مُرتفعاً 0.07 في المئة .

وتقلصت سيولة البورصة 3.4 في المئة لتصل إلى 28.19 مليون دينار مقابل 29.17 مليون دينار في اليوم السابق، كما انخفضت أحجام التداول 4.9 في المئة إلى 124.36 مليون سهم مقابل 130.77 مليون سهم بجلسة الاثنين. وهبطت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 1.01 في المئة ، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 1.27 في المئة. وجاء سهما «أموال» و«الوطنية القابضة» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 10 في المئة ، فيما تصدر سهم «أم القيوين» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 9.9 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.75 ملايين دينار متراجعاً 0.15 في المئة، فيما تصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 14.69 مليون سهم مُستقراً عند سعر 274 فلساً.

