مال وأعمال

أعلنت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية عن إبرام عقد اعتماد بمنح تسهيلات ائتمانية إسلامية مع أحد البنوك المحلية ولمدة 7 سنوات، بحدود قصوى تبلغ 16.5 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن التسهيلات ستكون في صورة تسوية وسداد تسهيلات قائمة ضمن مطلوبات الشركة من أحد البنوك المحلية بمبلغ يُعادل 5.6 ملايين دينار، حيث تم إحلال الدين المُستحق والتسديد حتى تاريخه. وكذلك تسوية وسداد تسهيلات قائمة ضمن مطلوبات الشركة من أحد البنوك المحلية - فرع الإمارات بمبلع يُعادل 4.5 ملايين دينار لم يتم إحلال الدين المُستحق والتسديد حتى تاريخه. أما المبلغ المُتبقي من التسهيلات والبالغ 6.4 ملايين دينار، فهو عبارة عن مرابحات لتمويل استثمارات أجنبية مُستقبلاً. وأوضحت «مدينة الأعمال» أن منح التسهيلات الائتمانية بقيمة 16.5 مليون دينار هو بضمان وعد برهن لعقار محلي، لم يتم الانتهاء بإجراءات رهنه بعد للبنك المانح حتى تاريخه. وذكرت الشركة أن أثر المعلومة السابقة لا يوجد له انعكاس - حتى الآن - على المركز المالي، حيث لم يتغير مجموع الموجودات والمطلوبات بإحلال أو تسديد الديون المذكورة. وأشارت إلى أن تخفيض هامش الربح وتكاليف التمويل واستخدام التسهيلات أعلاه سيكون له آثار مالية لاحقة تنعكس على البيانات المالية للشركة اعتباراً من الربع الرابع للعام 2019.