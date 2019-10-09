مال وأعمال

تعكف مجموعة من شركات القطاع النفطي على بحث ومناقشة تخصيص جزء من الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدعم مستقبل القطاع الخاص المحلي عن طريق اشراكه في المناقصات للأعمال والتوريدات المباشرة وغير المباشرة والتي تتناسب معطيات الشركات الصغيرة والمتخصصة في التصنيع والمقاولات والأمن والنظافة والشركات المتخصصة في الغذاء ونظم المعلومات.

واشارت المصادر إلى أن وزير النفط خالد الفاضل، وجه تعليمات إلى مؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لفتح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول في المناقصات والأعمال دون تمييز حسب قدراتها وامكاناتها وبما يتوافق مع معطيات القطاع النفطي وما يتلاءم مع القانون مشددا على ضرورة عدم التقصير أو التراخي لدعم وتأهيل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت المصادر إن توجيهات حكومية مشددة تجاه جميع القطاعات في الدولة لمساندة ودعم قطاع الشباب وتأهيلة للتعامل مع المناقصات والمشاريع والأعمال وذلك لرفع قدراته ومنافسته بما يحقق التطور للقطاع الخاص الوطني ولاسيما مشاريع الشباب المقبلين علي القطاع الحر وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم علي مواصلة العمل بالقطاع الأهلي ونأيهم عن العمل بالقطاع الحكومي. ووفقا للمصادر شكلت مؤسسة البترول الكويتية الاسبوع الماضي فريق عمل يعنى بدراسة آلية دعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم لبعض مناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة استنادا الى قانون المناقصات العامة وبما يتطابق مع نص القانون رقم (74) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تعديلات ووضع الضوابط المطلوبة لتطبيق القانون على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة. وتأتي تلك التوجهات بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص مثل (انشاء مجلس الشراكة الاستشاري) الذي يضم في عضويته ممثلين عن المصنعين والمقاولين والموردين المحليين وممثلين عن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن غرفة التجارة والصناعة ومن اتحاد المصنعين الكويتيين بما يعزز من دور الشراكة ونقل التجارب وتطوير الأعمال.

