مال وأعمال

استقبلت السعودية 24 ألف زائر بتأشيرات سياحية الكترونية منذ أن بدأت إصدار هذه التأشيرات قبل نحو عشرة أيام، حسبما أفادت وزارة الخارجية في المملكة الساعية لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وقالت الوزارة بحسب ما نقلت عنها قناة «الاخبارية» الحكومية «دخول حوالي 24 ألف سائح أجنبي للمملكة خلال عشرة أيام فقط منذ بدء قرار السماح باستخراج التأشيرة السياحية». وفي 27 سبتمبر، أعلنت السعوديّة أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة اوروبية وأميركية واسيوية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية.

وقبل ذلك لم تكن المملكة تصدر تأشيرات إلا للحجاج والأجانب العاملين على أراضيها، ومنذ فترة وجيزة بدأت بإصدارها للراغبين في حضور مباريات رياضية ونشاطات ثقافية.

ويُعتبر تطوير قطاع السياحة أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وبهدف تحفيز القطاع، خفّفت المملكة من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات وسمحت لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة. كما سمحت للسياح الاجانب بالاقامة في فنادقها دون الحاجة لاثبات العلاقة العائلية.

وتضم السعودية مواقع أثرية وسياحية عديدة، بينها العلا في شمال غرب السعودية حيث العديد من المواقع التي تعود الى حقبة ما قبل الإسلام، وواحة الأحساء الخصبة شرقا وفيها مواقع تحمل مؤشرات عن حياة بشرية تعود للعصر الحجري الحديث.

