مال وأعمال

استقبلت وزارة التجارة والصناعة وفدا أميركيا واطلع على قوانين الرقابة وحماية المستهلك والقوانين والخطوات المتعلقة بالحقوق الفكرية في الكـويت.

وأضافت في بيان صحافي إن الوفد الذي ضم مدير الاختراعات والملكية الفكرية بمكتب الممثل التجاري الأميركي الـتابع للمــكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جاكـوب إويردت و مدير شؤون اوروبا والشرق الأوسط بمكتب الممثل التجاري الأميركي التابع للمـــكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جيسون بنتن قوانين، التقى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيدالرشيدي.

أوضحت أن الجانبين بحثا في تنظيم دورات وورش عمل لمفتشي قطاع الرقابة وحـــــماية المستهلك لتطوير قدراتهم والحرص على تزويد الجهات الحكومية الكويتية بالإحصائيات و تسهيل عملية نقل المعلومات بين قطاع الرقابة والجهات الحكومية.

وذكرت أن اللقاء تضمن بحث امور عدة مختصة في الرقابة وحماية المستهلك في الكـويت.

وقالت إن اللقاء تضمن عرض آلية العمل فــــي استقبال الشكاوى وتحويلها لمفتشي القطاع للتعامل معها وتحرير المـخالفات والإغلاقات الإدارية للمحلات المخالفة، ومكافحة عرض السلع المقلدة ظاهريا في الأسواق، وعرض نماذج من صور ومقــاطع فيديو مسجلة لعملية مخالفات البضائع المقلدة.

