مال وأعمال

أعلنت شركة «وثاق» للتأمين التكافلي، أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» ثبتت تصنيف الشركة عند الدرجة (B)، فيما عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة من سلبية إلى مستقرة، وذلك بناء على تحسن مستوى السيولة بها والحدّ من مخاطر استثماراتها. وذكرت «وثاق» في بيان صحافي، أن الوكالة العالمية توقعت بقاء الشركة مستقرة وغير مقيدة ومستقلة تشغيلياً، مع المحافظة على وضعها التنافسي ومستويات كفاية رأس المال والسيولة.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن السويدان الرئيس التنفيذي للشركة إن تثبيت الوكالة لتنصيف الشركة، وتعديلها لنظرتها المستقبلية، يعكس حرص «وثاق» على انتهاج استراتيجية حذرة، وتطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أدائها ونموها العام، وعدم إنجرارها الى المنافسة العشوائية الضارة للحفاظ على عمليات إعادة تأمين محترفة.

وأضاف السويدان أن «وثاق» حرصت على النمو الاستراتيجي في بعض التأمينات، التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار، كما حافظت على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق. وأشار إلى أن الشركة حققت العديد من التعاقدات الحيوية المهمة على المستوى الاستراتيجي، كما حققت نموا في أدائها وأنجزت العديد من العقود التأمينية المهمة، وحافظت على أهم عملائها الاستراتيجيين، وذلك من خلال تقديمها خدمات منافسة وأفضل، الأمر الذي جعلها تتمتع بقدرات تنافس فيها كبرى الشركات.