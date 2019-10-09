مال وأعمال

كشف رئيس مجلس إدارة شركة دار السلام للتأمين التكافلي محمد الداود أن الشركة تدرس حاليا عدد من الفرص الاستثمارية الناجحة في السوق العماني وذلك في إطار استراتيجيتها وخططها التوسعيه الهادفة إلى الانفتاح على الأسواق الخليجية، لافتا إلى أن السوق العمانى يعد من الاسواق النشطة والواعدة في قطاع التأمين بما يمتلكه من فرص كبيرة للنمو وبإمكان (دار السلام للتأمين) وبما تمتلكه من إمكانات تقديم خدمات متميزة داخل السوق العماني وفقا للمعطيات والمتطلبات. وأشار الداود إلى أن شركة دار السلام للتأمين التكافلي نجحت بالتعاقد مع مجموعه متميزة من معيدين التأمين من أصحاب السمعة الحسنة والطيبة المصنفين ضمن المرتبة الأولى في قطاع التأمين التكافلي العالمي.

لافتا إلى انه على الرغم من التحديات الكثيرة التي يواجهها قطاع التامين التكافلي نتيجة للمنافسة الشرسة التي يشهدها السوق المحلى بين الشركات في السوق الكويتي بصفة خاصة والأسواق الخليجية بصفة عامة إلا ان دار السلام للتأمين التكافلي تعمل جاهدة للنأى بنفسها عن الاندفاع في هذه المنافسة غير العادلة وفي نفس الوقت تحرص على اتباع سياسة تأمينية متحفظة مكنتها من القيام بعقد اتفاقات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين ذات السمعة الإقليمية والعالمية في هذا الصدد مما يجعل فرصتها أكبر على النجاح والاستمرار.

