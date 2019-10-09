مال وأعمال

أعلنت شركة وربة للتأمين امس عن اختتامها برنامجها التدريبي الصيفي السنوي الذي يتيح للخريجين الشباب فرصة التعرّف على الأقسام التي تدعم قطاع التأمين ويمنحهم تجربة مهنية في بيئة عمل حقيقية.

وامتد البرنامج التدريبي لمدة ثمانية أسابيع ووفّر فرصاً للتدريب في أقسام المبيعات والشؤون المالية والموارد البشرية والإدارة في الشركة، حيث تعلّم هؤلاء الشباب العمل مع فريق واكتسبوا مهارات جديدة تمنحهم منظوراً عملياً لمناهجهم الأكاديمية.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة والتسويق، حسين عرب: «في وربة للتأمين، نهدف إلى تمكين الشباب عبر تجربة عمل بدوام كامل لتطبيق ما تعلموه من الناحية النظرية خلال سنوات دراستهم في

الجامعة.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي لتوفير مكان عمل يستطيعون مشاركة أفكارهم ووجهات نظرهم الطموحة وكذلك اكتساب القدرات التي يحتاجون لها للنمو والتفوق في مسيرتهم المهنية».

كما توفر وربة للتأمين عبر برنامجها التدريبي فرصاً وظيفية للمتدربين الذين أثبتوا جدارتهم خلال تدريبهم في الشركة.

وأضاف حسين عرب : «يعد هذا البرنامج أيضاً فرصة لتوظيف هؤلاء المتدربين، إذ نكون في الشركة قد تعرفنا عل قدراتهم وأدائهم وبالتالي نخصّص لهم مهمات تدعم مسيرتهم المهنية وتمكّنهم من الإبداع وإضافة القيمة إلى منظومتنا».

تأسست شركة وربة للتأمين عام 1976 على القيم التقليدية الكويتية الأصيلة لخدمة الأفراد والشركات وتمتعهم بالأمان الذي يحتاجونه. بخبرة تمتد على أكثر من 40 عاماً من النزاهة والأمانة، تستمر وربة للتأمين في توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائها، إلى جانب تقديم مجموعة متعددة من منتجات التأمين بشكل يتناسب مع المجتمعات التي تخدمها الشركة.

