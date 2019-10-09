مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع Govern Center (وهي مؤسسة فكرية واستشارية فريدة من نوعها متخصصة في الحوكمة في الأسواق الناشئة) برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «Governance & Stewardship» «الإشراف والحوكمة»، خلال الفترة (الثلاثاء والأربعاء) 07 و08 أكتوبر 2019.

حيث قدمت البرنامج أليسا أميكو، وهي متخصصة بالحوكمة ومستشارة سابقة لدىOECD في الحوكمة، ومطلعة على قوانين واللوائح التنفيذية لهيئات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبمشاركة عدد من الحضور من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار العاملة في الكويت، وذلك انطلاقاً من حرص المنظمين على متابعة تقديم ما يهم المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية من المواضيع المرتبطة بمواضيع الحوكمة.

وقد أوضحت فدوى درويش مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها الاتحاد بشكل مستمر وينسجم مع احتياجات المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية.

وأضافت درويش ان المؤسسات المالية والاستثمارية في السنوات الأخيرة ركزت على مفهوم وتطبيق حوكمة الشركات وذلك لأهميتها والحاجة إليها بالإضافة إلى وجود جهات رقابية وتنظيمية.

كما ان عمليات الإشراف على مصالح المستثمرين أمر ببالغ الأهمية، لا سيما في ضوء إعادة هيكلة سوق الكويت للأوراق المالية. في حين أن حوكمة الشركات كانت محوراً أساسياً تطالب به كل من لوائح البنك المركزي وهيئة أسواق المال.

حيث ركز هذا البرنامج التدريبي على تقديم حلول شاملة ووافية لتطبيق الحوكمة والإشراف، والتطرق الى المعايير المعاصرة المستخدمة لدعم عمليات الإصلاح المالي والإداري للشركات والمؤسسات كافة، واستخدامها في الإدارة الرشيدة لما تمثله من أولوية لتحقيق النجاح في المؤسسات والشركات.

