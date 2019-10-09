مال وأعمال

وقعت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية وادارة أمن النقل الأميركية (تي سي ايه) مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس الادارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح في حين وقعها عن الجانب الأميركي مدير ادارة أمن النقل الأميركية الأدميرال ديفيد بيكوسكي.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح للصحافيين عقب التوقيع ان مذكرة التعاون تهدف الى وضع أطر التعاون المستقبلي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجال أمن الطيران المدني.

وأوضح الشيخ سلمان أن الاتفاقية تسعى الى تشجيع وتطوير التعاون الاداري والتشغيلي والفني في مجل أمن الطيران المدني كما تأتي أيضا استكمالا لاحدى نتائج الحوار الاستراتيجي بين الكويت وأميركا.

وأكد أن التعاون القائم بين ادارة النقل الأميركية والطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت الدولي حقق تقدما كبيرا في التدقيق الدولي الذي تجاوزت نتائجه المستويات الاقليمية والدولية ما اسهم في استئناف الرحلات المباشرة بين الكويت وأميركا.

ونوه بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح والدور الكبير الذي قدمته الأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت فيما يخص البرنامج الوطني للأمن والتسهيلات.

بدوره أشاد مدير ادارة أمن النقل الأميركية الأدميرال ديفيد بيكوسكي بالأنظمة الأمنية والجهود التي يبذلها العاملون في الادارة العامة للطيران المدني الكويتية في متابعة التدقيق الأمني للمحافظة على أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران المدني في الكويت.

وقال بيكوسكي ان الحكومة الكويتية تبذل جهودا مضاعفة في مجال أمن الطيران لتعزيز أمن وسلامة المسافرين مضيفا أن هذه الجهود تعطي أولوية الأمن درجة عالية من الاهتمام والرعاية وفق المعايير الدولية في المطارات وتأهيل العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف الى توسعة العلاقات بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لمطار الكويت الدولي.

تجدر الاشارة الى انه سبق هذه الاتفاقية خطاب نوايا وقع في اجتماع الحوار الاستراتيجي الذي عقد في الكويت بتاريخ 20 مارس 2019.

