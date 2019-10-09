مال وأعمال

مسقط - «كونا»: قال وزير المالية د. نايف الحجرف ان اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الوزارية الخليجية الـ110 ناقش السوق الخليجية المشتركة.

واضاف الحجرف في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك التي من ضمنها التوصيات المرفوعة من لجنتي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.

واوضح انه تم اتخاذ القرارات المناسبة تجاه الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع. وذكر ان الاجتماع تناول نتائج الجلسة النقاشية لوكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون التي تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة ودعم اللجنة الخاصة بها اضافة الى خارطة طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.

واشار الحجرف الى ان الاجتماع تطرق كذلك الى استعراض مذكرات الامانة العامة بشأن تطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية اضافة الى البرامج التوعوية عن اضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المحلاة.

وذكر انه تم ايضا بحث مذكرة الامانة العامة التي تتعلق بالضوابط الموحدة للادوية والاجهزة الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة (صفر) بالمئة.

وتناول الاجتماع ايضا الذي استمر يوما واحدا محاضر الاجتماع الـ56 للجنة وكلاء وزارات المالية ومحضر اجتماع الـ37 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية ومحضر الاجتماع السادس لرؤساء ومديري الادارات الضريبية بدول مجلس التعاون.

واضاف الحجرف انه تم بحث محضر الاجتماعين الـ26 والـ27 للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع 22 لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.

