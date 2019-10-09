مال وأعمال

واشنطن - (كونا): وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقيتين تجاريتين في المجالين الزراعي والرقمي مع اليابان ووصفهما ب «الانتصار التاريخي» للبلدين.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ان الاتفاقيتين «سيخلقان وظائف لا تعد ولا تحصى ويوسعان الاستثمار والتجارة ويحدان من العجز التجاري لدينا الى حد كبير».

وأكد أنهما «سيعززان الانصاف والمعاملة بالمثل ويطلقان العنان لفرص هائلة للنمو».

وشدد الرئيس الاميركي على ان الصفقة الزراعية ستشكل عامل تغيير كبير بالنسبة للمزارعين ومربي الماشية في الولايات المتحدة مؤكدا «لقد عملنا بجد من أجل ايصالهم الى سوق أجنبية مهمة» في اشارة الى سوق اليابان.

وقال البيت الأبيض في بيان ان الرئيس الأميركي «سيواصل العمل من أجل التوصل الى اتفاق تجاري شامل نهائي مع اليابان».

