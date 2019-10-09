مال وأعمال

كشف مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت محمد دواس العجمي ان الهدف الاستراتيجي الموضوع من قبل الشركة لاستكشاف البحر يهدف الى انتاج 100 ألف برميل يوميا قائلاً: «استراتيجية نفط الكويت ديناميكية متطورة»، مشيرا الى ان توقيع عقد الحفر البحر خلال شهر يوليو الماضي يهدف الى استكشاف 6 آبار وتمت تسمية البئر الاول الذي سيتم استكشافه باسم «النوخذة 1».

حديث العجمي جاء خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة النفط أمس بحضور وكيل الوزارة المساعد خالد وليد الديين حول مشروع الحفر البحري والذي يأتي ضمن حرص وزارة النفط تنظيم حلقات نقاشية ضمن مشروع الثقافة البترولية من خلال اقامة الندوات والحلقات النقاشية بهدف نشر الوعي النفطي لدي المجتمع الكويتي وذلك من خلال الندوات والمحاضرات الخاصة للباحثين والمتخصصين في الشركات والمؤسسات والوزارات بجميع مستوياتهم.

وتوقع العجمي بدأ الحفر الاستكشافي البحري بحلول يوليو 2020 والانتهاء من حفر 6 أبار استكشافية خلال 3 سنوات ومن ثم التخطيط للمراحل التالية، مؤكداً أن المستهدف هو استكشاف 14 موقعاً آخر بيد أنها تتوقف على نتائج الابار الستة الموضوعة في البداية، وما يستتبعها من ألية للتعامل مع المواقع البحرية سواء بتخفيض قدرة الحفارات أو زيادتها أو التوسع في العمليات أو تغيير المواقع لكنها في النهاية كلها تخضع للنتائج.

وعن جزيرة بوبيان وتواجد كميات من النفط بها كشف العجمي أن نفط الكويت لا تملك غير 30% من الجزيرة حيث تنازلت عن نحو 70% من الجزيرة لصالح الدولة على اعتبار أنها جزء من طريق الحرير ورؤية 2035.

وكشف العجمي عن توجه نفط الكويت خلال الفترة المقبلة لحفر أول بئراً استكشافية بناء على الدراسات والنتائج ستظهر بعد الحفر، مشيراً الى ان هناك امرين في استراتيجية 2040 الاول الاستعجال في التنازل عن الاراضي بالمناطق غير المجدية، والامر الاخر، استرجاع الاراضي المتنازل عنها في حال اكتشاف امكانات نفطية فيها وهي تخضع لقرارات عليا وهناك ألية لرفع الأمر للجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء.

من جهة ثانية، قال العجمي ان الشركة لديها خطة لاجراء مسح زلزالي لحقول غرب الكويت وستطرح مناقصتها خلال الستة اشهر المقبلة ليبدأ المسح الزلزالي فيها.

ميناء خاص

من جانبه قال كبير مهندسي العقود ورئيس فريق العقود بالانابة في شركة نفط الكويت محمد صادقي انه بعد توقيع شركة نفط الكويت عقد مشروع الحفر البحري مع شركة هالبيرتون العالمية في شهر يوليو 2019 ، فانه يجرى العمل حاليا على تجهيز الميناء الذي ستنطلق من الاعمال ، متوقعا الانتهاء من تنفيذ بعض الاعمال في الميناء مع بداية العام الجديد 2020 ، على أن يتم منح المقاول فترة سماح لمدة 7 شهور، حتى موعد بدء عمليات الحفر البحري ، وسيتم توفير ابراج الحفر في شهر يوليو 2020، مشيراً الى أن هناك 6 مواقع تم تحديدها، تستغرق مدة الحفر في كل منها 6 شهور، لذلك تم تحديد مدة العقد 3 سنوات، مع سنة اضافية بنفس أسعار العقد الحالي.

مساحة الحفر

واشار الى أن مساحة البحر تعادل ثلث مساحة الكويت الاجمالية، ولذلك فان الشركة متفائلة للغاية من الحفر البحري وأن تكون هناك كميات كبيرة من النفط.

وعن الصعوبات قال إنها تمثلت في متطلبات البيئة بشكل عام، كذلك تم التنسيق مع الوزارات المختلفة حتى لا يكون هناك تداخل في الخطوط البحرية مع وزارات الدفاع والداخلية والمواصلات وغيرهم، كذلك صعوبة توفير ميناء للخروج الى البحر، وتم توفير مرسى في ميناء الشعيبة، مشيراً الى وجود توجه بانشاء ميناء دائم خاص بشركة نفط الكويت، متوقعاً حدوث ذلك بعد 4 سنوات من الآن.

المشاريع النفطية

ومن جهتها أكدت رئيس مشروع الثقافة البترولية ومراقب العلاقات العامة ومراقب الاعلام البترولي بالانابة الشيخة تماضر الخالد أن اقامة الندوات والمحاضرات النفطية تأتي في اطار مسؤولية الوزارة المجتمعية وحرصها الدؤوب علي تعريف وتثقيف الجيل الجديد بكل ما هو جديد ومتجدد بالمشاريع النفطية المختلفة وأضافت أن مشروع الحفر البحري يطلق حقبة جديدة كلياً من عمليات التنقيب و استخراج النفط في دولة الكويت.

وأشارت الى ان وزارة النفط تحرص على تثقيف جميع أطياف المجتمع الكويتي بالتوعية بالنفط وأهميته الاقتصادية.

