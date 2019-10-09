مال وأعمال

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل بأن مجلس ادارة البنك المركزي ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2019 الطلب المقدَم من بيت التمويل الكويتي بتاريخ 12/9/2019 للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن استحواذه على البنك الأهلي المتحد البحرين، في ضوء انتهائه من أعمال التقصي والفحص الفني لمشروع الاستحواذ.

وأشار المحافظ الى أنه قد سبق أن قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 30/1/2019 بتوجيه بيت التمويل الكويتي الى العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها دراسة جدوى عملية الاستحواذ، وتتمثل في محورين أساسيين هما:

أ- اجراء دراسة جدوى من خلال مؤسسة متخصصة.

ب- تقديم الدراسات الخاصة بتحول البنوك التقليدية الداخلة في الاندماج الى العمل المصرفي الاسلامي وذلك حرصاً من بنك الكويت المركزي على التحقق من جدوى المقترح وقيمته المضافة لكل من بيت التمويل الكويتي والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، ونظراً لأهمية هذا الموضوع والحاجة الى دراسة مستفيضة لامكانية البت في عملية الاستحواذ بشكل مهني وفني مستقل، فقد قام بنك الكويت المركزي بتكليف مكتب استشاري عالمي متخصص في الاستحواذات والاندماجات (شركة ماكينزي) لدراسة عملية الاستحواذ المقترح، بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي، وذلك بناءً على شروط مرجعية تفصيلية محددة من بنك الكويت المركزي لهذا الغرض، على أن ترتكز هذه الدراسة على أوضاع البنك الأهلي المتحد البحرين بشكل أكبر.

الدراسات المقدمة من بيت التمويل الكويتي:

قدم بيت التمويل الكويتي مجموعة من الدراسات التي تم اعدادها بشأن الفحص النافي للجهالة بمشاركة جهات استشارية عالمية ومحلية أبرزها (PWC) و(Goldman Sachs) و(HSBC) و(Freshfields Bruckhaus Deringer) الى جانب شركة الشال.

وقد خلصت دراسات مستشاري بيت التمويل الكويتي الى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما ما سيؤدي في النهاية الى انشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر. كما أنه من المتوقع أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقراراً ما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسوف يسمح ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل.

الدراسة المقدمة من الجهة الاستشارية المكلفة من بنك الكويت المركزي (ماكينزي)

وبالتوازي، أجرت الجهة الاستشارية المكلفة من بنك الكويت المركزي، الدراسة المطلوبة على نحو وافٍ من التفصيل، بالتعاون مع فريق بنك الكويت المركزي على مدى نحو 30 أسبوعاً، قامت خلالها بتحليل بيانات مكثفة للبنكين المعنيين وشركاتهما التابعة، كما أجري الفحص المكتبي والميداني لملفات نسبة كبيرة من عمليات القروض والتمويل، وذلك للتحقق من جودة الأصول، فضلاً عن مراجعة الدراسات التي أجراها بيت التمويل الكويتي بالتعاون مع مستشاريه، وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

ونعرض فيما يلي أبرز نتائج الدراسة التي قامت بها الجهة الاستشارية المكلفة من بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بأثر الاستحواذ على الأوضاع المالية للكيان الجديد والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني:

1- جودة الأصول: قامت الشركة بدراسة جودة أصول البنكين المعنيين بشقيها (محفظة التمويل ومحفظة الاستثمار) مكتبياً وميدانياً، وتبين من الدراسة أن الأصول ذات جودة عالية وأن نسب القروض غير المنتظمة فيها منخفضة.

2- مخاطر السوق: شملت دراسة شركة (ماكينزي) فيما يتعلق بمخاطر السوق الانكشافات المفتوحة على مخاطر سعر الفائدة بالاضافة الى دراسة محفظة المتاجرة والمحفظة المتاحة للبيع.

3- كفاية رأس المال: أظهرت الدراسات أن معدل كفاية رأس المال لبيت التمويل الكويتي بعد الاستحواذ سيظل أعلى من متطلبات الحد الأدنى للنسبة المطلوبة من البنك وقدرها 15% بصفته بنكاً ذا أهمية نظامية.

4- مخاطر السيولة: من المتوقع أن تحقق نسبة تغطية السيولة لدى الكيان الجديد مستوى عالياً يفوق الحد الأدنى المقرر وفق التعليمات الرقابية.

5- الربحية: لغرض تقييم ربحية الكيان الجديد، تمت دراسة الربحية على أساس معدلات مختلفة، مثل العائد على متوسط الأصول.

6- مخاطر تقنية المعلومات ومتطلبات أمن المعلومات: أفصحت الدراسة عن عدم وجود عوائق أمام عملية الاندماج على صعيد تقنية وأمن المعلومات.

7- المنافسة في السوق المحلي: فيما يتعلق بتنافسية القطاع المصرفي في الكويت، فقد تبين من الدراسة استحواذ الكيان الجديد على نحو 31% من الحصة السوقية (مقابل 26% لبيت التمويل الكويتي قبل الاندماج)، وهذه الحصة السوقية ما تزال ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر سلبا على حالة المنافسة على مستوى القطاع المصرفي ككل.

أما بالنسبة لتنافسية القطاع المصرفي الاسلامي، فسوف يستحوذ الكيان الجديد على 66% من الحصة السوقية في القطاع الاسلامي (مقابل 51% قبل الاندماج)، وهو مستوى مرتفع قد يترتب عليه ضعف في المنافسة على مستوى القطاع المصرفي الاسلامي في الكويت، ولذلك وجه بنك الكويت المركزي بيت التمويل الكويتي الى الابقاء على البنك الأهلي المتحد الكويت ككيان منفصل بما يضمن حماية العملاء والمنافسة ومنع الاحتكار. وقد عبر بيت التمويل الكويتي عن رغبته في تحويل البنك الأهلي المتحد الكويت الى بنك رقمي، معتمداً على خبرته في تركيا في هذا المجال.

8- الانكشاف على الدول المختلفة: تشير دراسة شركة (McKinsey) الى أن نسبة الأصول الأجنبية سترتفع جزئيا بعد الاندماج، وأن جودة الانكشافات مازالت عند مستوى مخاطر معقول في اطار جودة الاستثمار المقبولة (Investment Grade).

9- ضمان الدولة للودائع: لن ينتج عن الاندماج أي أثر في هذا الخصوص، حيث ان ضمان الدولة يقتصر على الودائع داخل دولة الكويت فقط.

10- البنوك ذات الأهمية النظامية (Too Big to Fail): على الرغم من أن الاستحواذ سينشئ بنكاً كبيراً من حيث الحجم، فان مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد جيدة وضمن حدود آمنة ومقبولة. علماً بأنه لدى تطبيق سيناريو الضغط الشديد وفق فرضيات بنك الكويت المركزي وشركة McKinsey، تبين وجود ارتفاع طفيف في رأس المال المعرض للمخاطر.

11- مستوى العمالة الوطنية (نسبة التكويت): وفق خطة البنك في المحافظة على العمالة الوطنية وتقليص العمالة الوافدة، فسوف ترتفع نسبة العمالة الوطنية لدى البنك بعد الاندماج.

واختتم المحافظ تصريحه بالاشارة الى أن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي أكد على ضرورة ألا تمس عملية الاندماج العمالة الوطنية من حيث العدد أو النسبة. بالاضافة الى التأكيد على تحقيق الشفافية الكاملة بكل ما يتعلق بعملية الاستحواذ وذلك من خلال القيام بالاعلانات والافصاحات المطلوبة، وعقد مؤتمر اعلامي تفصيلي بحضور مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي وادارته التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية بالكامل، ويدعى له الجمهور وتتاح فرصة للأسئلة في مختلف المجالات الفنية والشرعية.

