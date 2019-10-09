مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض أن مجموعة بيتك لديها أكثر من 500 فرع وأكثر من 15 ألف موظف و1200 ماكينة صرف آلي ونعمل في عدة دول تشمل الكويت والبحرين وماليزيا وألمانيا والسعودية.

وأضاف الناهض خلال فعاليات الملتقى الحادي عشر للشركات المدرجة التي نظمته شركة بيتك كابيتال، أمس، أن البنك حقق واصل نموه في تحقيق مؤشرات جيدة في أداءه على جميع المستويات خلال 3 سنوات الماضية، مع استمرار التخارج من بعض الأصول غير الرئيسة.

وبين أن المعدل التراكمي للارتفاع في الأرباح حوالي 32 في المئة ونسبة دخل التمويل من الدخول الأخرى بنسبة 76 في المئة والعائد على رأس المال بنسبة 11.6 في المئة. وأضاف أن هناك تراجعاً في المصاريف بلغ 38.6 في المئة.

ولفت أن «بيتك» سيكون رائداً في الصيرفة الاسلامية بالقوة المالية وجودة الأصول ودرجة التحوط ونزعة المخاطر، موضحاً أن البنك حريص على أن تكون شبكة توزيع خدماته بين الفروع والأون لاين مع التركيز على التكنولوجيا لخدمة عملائه وتأثير انخفاض العملة على «بيتك تركيا» ضئيل وأن البنك يتمتع بملاءة قوية.

وقال انه تم طرح «صندوق ريت» ويستغرق عملية تجميع رأس المال حوالي شهرين وبعد التجميع سيتم طرحه للتداول في البورصة والاقبال عليه ممتاز. موضحاً أن متطلبات الادراج في البورصة بعد 3 شهور.

أداء استثنائي

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لشركة «بيتك كابيتال» عبد العزيز المرزوق أن سوق الكويت للاوراق المالية حقق منذ بداية العام اداء استثنائيا وشهد معدلات سيولة عالية حيث وصل الى اعلى نقطة بنمو 28% للسوق الاول و23% للمؤشر العام، وقد دعمت ارباح الشركات التى زادت بنسبة 6.3% بدعم من قطاع البنوك والاتصالات اداء السوق، وان اداء السوق كان ايجابيا مقارنة بالاسواق الخليجية.

وقال ان السوق الكويتى والسعودى يتمتعان باكبر عدد من الشركات المدرجة، ولم تقل القيمة المتداولة فى 9 شهور الأولى من العام الحالي عن 600 مليون دينار شهرياً باستثناء شهر فبراير وان 75% الى 90% من السيولة تتوجه الى السوق الاول ورغم القيمة الجيدة لحجم التداول الحالى فانه لايزال اقل من نصف حجم التداول عام 2003.

ولفت المرزوق الى أن اجمالي قيمة التداول في البورصة بلغت 6.2 مليارات دينار في 2019، مبيناً أن السوق سيشهد أداءً ايجابياً خلال الفترة المتبقية من العام.

وتطرق المدير التنفيذي لادارة الأصول في شركة أعيان العقارية عبد الله الصانع الى أداء الشركة، حيث أشار الى أن من بين الأصول الاستراتيجية للشركة مجمع وبرج يال فى الفحيحيل، مشيراً الى أن أعيان تملك 66% ويدر دخلاً سنوياً يصل الى 4.4 ملايين دينار.

وأضاف أن شركة هاجر العقارية من بين أصول الشركة الاستراتيجية التي تملك فيها أعيان نسبة 31.5 في المئة وتملك برجا فى مكة يدر نحو 2 مليون دينار سنوياً، موضحاً أن الشركة تملك عنان للتمويل العقاري بنسبة 100 في المئة.

استثمارات متنوعة

ومن جانبه، أشار المدير المالي في شركة القرين للبتروكيماويات تنوير خلفاي الى أن الشركة تتبنى رؤية قيادة قطاع البتروكيماويات، لافتاً الى أن الشركة تستهدف توزيع أرباحاً بنسبة 40 في المئة والشركة متنوعة الاستثمارات بالطاقة والقطاع الصناعي وفي ايكويت والعطريات وسدافكو السعودية وهي شركة مواد غذائية وشركة نايسكو وجاسم للنقليات، كما أنه لديها مساهمات في شركات خدمات نفطية باستثمار مشترك مع أميركيين وكنديين وشركة انشاءات. وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة الانماء العقارية عبد العزيز العصيمي أن الشركة تأسست عام 1993 ويبلغ رأسمالها حالياً 45 مليون دينار وتعمل في مجال الاستثمار العقاري وادارة أملاك الغير في المزادات العقارية والخدمات الأمنية والصيانة ونقل الأموال ولديها 20 عقاراً وتدير عقارين بنظام BOT، كما تدير 6000 وحدة للغير ونظمت مزادات بقيمة 410 ملايين دينار ولديها عقود مقاولات بقيمة 97 مليون دينار وتستثمر بنسبة 91 في المئة من رأس المال في العقار والأراضي وأغلب استثماراتها في الكويت بنسبة 77 في المئة و19 في المئة في البحرين و65 في المئة في العقار الاستثماري. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المزايا القابضة ابراهيم الصقعبي أن الشركة انتهت من الحصول على كافة تراخيص مشروع الداون تاون في العاصمة وتتمهل في التنفيذ نظراً للتطورات الحالية في السوق. وأضاف أن الشركة تمكنت من الاتفاق مع معظم البنوك لهيكلة مديونياتها وقامت بتوفير 7 ملايين دينار يتم توظيفها في مشاريع الشركة. وأشار الى أن اجمالي التزامات الشركة بلغت 99.5 مليون دينار معظمها مديونيات تتراوح بين سنة و5 سنوات.

20 عميلاً

أوضح مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عمران خان أن الشركة تمتلك أكثر من 60 طائرة ايرباص ولدينا 20 عميلاً في 15 دولة وأكثر من 100 طائرة سيتم تسليمها خلال 5 سنوات المقبلة.

وأضاف أن الشركة دخلت في أسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، متوقعاً دور أفضل للشركات المؤجرة للطائرات.

