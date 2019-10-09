الأربعاء 09 أكتوبر 2019 ,09 صفر 1441
رقم العدد:
3803
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
الناس
تحقيقات
رياضة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
الناس
تحقيقات
رياضة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
زايد الزيد
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
الكويت تسلم مصر دفعة جديدة من «الإخوان»
سيل تغريدات ترامب المتضاربة يخلط أوراق الشمال السوري
تباشير الوسم.. الأسبوع المقبل
السيسي: التصعيد التركي شرق المتوسط يضر بمصالح دول الإقليم
«الصحة»: ندرس منع تداول «السجائر الإلكترونية»
الحكومة تخطط لرفع المخزون الاستراتيجي .. لعام كامل
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة