سياحة وسفر

السفر إلى كازاخستان مليء بالدهشة والمتعة، حيث ترى هناك سجلاً مفتوحا للتاريخ، غموضه بهاؤه وجماله أسراره وألغاز عالم تمتزج فيه الحقيقة بالخيال الواقع بالاسطورة وتستمتع بمزيج من المشاهد الطبيعية الخلابة. للعالم القديم سحره الذي لطالما رسم على ترابه حكايات نثرتها يدُّ الزمان على ارضها التي تعد أكبر دولة غير ساحلية في العالم،حيث تمتد من سيبيريا وروسيا شمالا إلى صحاري أوزبكستان وتركمانستان في الجنوب ومن بحر قزوين غربا إلى الصين شرقا، وتضم هذه البلاد الواسعة 5 مناطق مناخية ومنطقتين زمنيتين وتاسع أكبر دولة في العالم مما منحها تنوعاً ضخماً في الجبال وقممها، والأنهار الجليدية والغابات الصنوبرية، والأخاديد الصخرية الكبيرة والبحيرات الجبلية والأنهار والكثير من الأشياء الأخرى المذهلة، والمساحات الخضراء الشاسعة في مدنه: ألماتي وكاراغاندي وشيمكنت وتاراز وأستانا وبافلودار وأوست كامنوغروسك وكيزيل أوردا وكيزيلوردا وسيمي وأتيراو وتميرتاو وأكتاو وكوكشيتو وكيزست وإيكيباستوز وتالديكورغان وزيزقازغان وجاناوزن وتركستان وبلقاش وسرقند وبايكونر وكينتو ورايدر قلساري التي تمثل عظمة وروعة هذا العالم وقلبه النابض حيث تجد فيها كل ما يمكن أن تأمل وجوده في وجهة السفر المثالية وخاصة مع «أفراح» للسياحة والسفر لتمرس مديرها العام احمد منصور في اختيار الوجهات السياحية لمختلف دول العالم التي تمنح السعادة والمتعة والاندهاش لعملائه، ومنها هذه الدولة العريقة التي اسعدها كثيرا زيارات الوفود السياحية الكويتية طوال فصول السنة.

وموقع كازاخستان الفريد بين أوروبا وآسيا جعل منها ملتقى للحضارات القديمة ومعبراً لدروب المواصلات.

كما أن التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناتجة عن ارتباطات وصلات الشرق بالغرب والشمال بالجنوب ترتبت عليها تحولات كبيرة في قارتي آسيا وأوروبا وتركت اثارها على كازاخستان، كما أن طريق الحرير لعب دوره في نمو التجارة، وكان بمثابة الدافع لحركة الإبداع في مجال العلم والثقافة.

وكازاخستان مثلها مثل البلاد الضاربة بجذورها في عمق السنين هي كائنٌ حي يُورِق كالحبيبة في حنايا الاندهاش لان عند رؤية مدنها تعتقد انها المدن المشيدة في الذاكرة التي هي دوما المسافرة في أعماق عاشق طال غيابه فتفيض مشاعره عند ملامسة ارضها، مثل السحائب التي تهطل مدرارا على فؤاد عاشقها فأرسل الحرف يشيّد من عينيها سكناً جميلاً ِ بحيث يصعب انتقاء حكايات أفضل منها.

وكما تتأقلم عيناك تدريجياً مع الضوء الباهر، تبدأ بالظهور مزايا أخرى عديدة في ارجائها لتوضح المشهد أمامك فعلى طول شبكة معقدة من الطرق الممتدة شرقاً، تشكل شوارع مدنها قصص ألف ليلة وليلة حكايات لا تنتهي مثل المشهد المترامي الأطراف، تبدأ باكتشاف منارات متوهجة في الظلام تضاء بمؤلفات عديدة تفوق الاحلام.

عندما ترى مدنها للمرة الأولى قد تظن أنها من روايات الخيال، لكن عندما تقترب منها تشاهد صور حقيقية فجبالها لوحات ربانية جمالية غاية في الإبداع، اكسبتها رونقا وجمالا آسرا لا يضاهى، ومواقعها في أعالي جبال شاهقة جعلها تنفرد بمناظر طبيعية.

يبهرك فيها منظر الضباب الذي يزحف ببطء ليُعانق تلك الضيعات المعلقة على صدور الجبال، حتى تتحول الى تحف فنية

نادرة تجمع بين الطابع المعماري القديم والحديث وسمات الريف والحضرالتي تحضن الكثير من أسراره، تأخذنا إلى عوالم نقرأ في سطور أطلالها حكايات شعوب بنت، ندهش لعنادها أمام الأزمنة ومقاومة تقلّبات أمزجتها الطبيعية والانسانية.

تضعك أطلالها وجهًا لوجه أمام عبقرية من صنعوا التاريخ، تسير على أرضيته، تتجول بين روائعه الملموسة، يهمس إليك صمتها المزمن فتحبس الأنفاس لروعتها، فهي ليست مدن ابتدعها الخيال وإنما واقعية في، كل تفاصيلها وألوانها ومنحوتاتها موجودة وبصورة أكثر روعةً مما عكسته الصور.

فإن جمالها في الواقع يجعلها ربما تتفوق في مخيلتك على الخيال وتبتكر أسطورتك الخاصة.

وتعدّ بعض مباني مدنها من روائع الهندسة المعمارية، مما يجعلك تستحق المكوث فيها للاستمتاع بروعتها المحتشدة فيها والمتماهية مع جمالها الطبيعي المهيب الذي تغلفه منحوتات ونقوش فريدة من نوعها نُحتت على الحجر البركاني الرمادي لتسرد حوادث مختلفة من حياة تنم دقّتها عن شغف مبتكريها بفن النحت والزخرفة. وبنظرة بانورامية ترى تماهيه بالطبيعة الخلابة التي رُمي وسطها الأخضر بكل تموجاته منبثقًا من الجبال البركانية، والغابات المحيطة مما يجعل زيارتها مغامرة في عوالم الأساطير القديمة قادمة من سحر التاريخ الذي يكاد يكون حاضرًا في كل تفاصيلها عند التجوال فيها تشعر بأنك وسط عوالم تاريخية تقلّب صفحاتها من دون أن تملّ من قراءة سطورهاالتي تصالحت بينها الحضارات وسكنت بين أسوارها العتيقة من عمارة العصور الوسطى حتى الأضرحة التي تملأ كل ركن فيها لغة التسامح.

كازاخستان قاعدة فريدة وغنية بمعالم أثرية ومعمارية يزيد عددها عن 9000 معلم، وتعرف مدنها تاريخياً بأنها مراكز للتجارة والعلم والثقافة التي تعكس التنوع الحضاري والقومي المتماسك، ففيها القومية القزخية والقومية الروسية أيضًا، والدّيانة الرئيسية هي الديانة الإسلامية.

ومن اجمل المناطق السياحية في كازاخستان هي منطقة ارض الكازاخ التي تشتهر بأنها مقصد هواة الرياضة المائية حيث الاستمتاع بجو المكان الذي يشبه الكنز في قيمته، بينما اشهر مكان للمشاركة في الرياضة المائية هو منطقة نهر «إيلي» الذي يقع بين بحيرتي «كابشاغي وبالكاش»، بالإضافة إلى بعض الرياضات الشتوية الأخرى مثل التزلج على الجليد أو حتى التنزه في الهواء الطلق، مما أكسب أرض الكازاخ شهرة كبيرة وجعلها من أفضل الأماكن السياحية في كازاخستان.

أما منطقة سرياركا فهي اجمل المناطق السياحية في كازاخستان من حيث الطبيعة والجمال والهدوء، وهي من الأماكن التي ينصح المسافر العربي بزيارتها، وتضم هذه المنطقة التي تقع في شمال كازاخستان محميتين طبيعيتين هما محمية «كورغاشلين» ومحمية «ناورزوم الوطنية» على مساحة 450 ألف هكتار تهتم بضم الطيور المهاجرة والنادرة من خلال توفير مكان مناسب لها مثل الأراضي الرطبة التي تعتبر مفترق طرق للطيور المهاجرة من أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا.

