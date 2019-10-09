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افتتحت لجنة المرأة الدولية موسمها الجديد للعام 2019 2020 بفندق كراون بلازا بحضور الشيخة هنوف بدر الأحمد وعضوات اللجنة من سيدات المجتمع الكويتي وزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت.

استهلت رئيسة اللجنة أنيتا دي فوجل الاجتماع بكلمة رثاء في المغفور لها بإذن الله الرئيسة الفخرية السابقة للجنة الشيخة أنوار الصباح، قائلة: لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا ولا توجد كلمات تعبر عما بداخلنا لوفاتها، فقد كانت رحمها الله رفيعة الأخلاق متواضعة عطوفة وكريمة، اللهم اغفر لها وأدخلها فسيح جناتك.

ثم رحبت فوجل بالعضوات وجميع الحضور على مشاركتهم الحدث، الذي استضافت خلاله اللجنة المغامر الكويتي عبدالله الحسينان وفريقه المكون من 12 مغامرا كويتيا لمشاركة الحضور تجربتهم الفريدة من نوعها بتحدي الصعاب. وألقى الحسينان نبذة موجزة عن رحلة المغامرين إلى جزيرة «سفالبارد» المتجمدة والتي استغرقت 8 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن الهدف من الرحلة كان استكشاف المجهول والتعرف على جمال الطبيعة، والمساهمة في تعزيز القدرات البدنية والفكرية والنفسية والتدريب على تعزيز قيم الإصرار والتحدي والعزيمة والصبر. وأشار إلى أن الغامرة بدأت في شهر أبريل الماضي وبتكوين أعضاء الفريق من الشباب والشابات الذين لديهم روح المغامرة والمجازفة وتمت تهيئة الفريق نفسيا وجسديا والعمل بشكل جماعي من خلال تدريبهم مسبقا حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات على الظروف المناخية القاسية والرياح الشديدة البرودة. ولفت الحسينان إلى أن الفريق استفاد من الرحلة بتفهم التعايش في الأجواء القطبية وكيفية الحفاظ على حرارة الجسم والتعامل مع الظروف الاستثنائية كالعواصف الثلجية وحماية انفسهم من الدببة القطبية والحيوانات المفترسة وغيرها من التحديات.

وذكر أنه كانت هناك تجربة أخرى في عام 2013 واستطاع الفريق رفع علم الكويت على قمتها كما كانت هناك عدة أنشطة ترفيهية أخرى كعرض فيلم قصير للتعرف على الفريق من خلال مغامرتهم المصورة ومن ثم إعطاء الفرصة للحضور لعمل حوار وطرح أسئلة للفريق.

كما تخلل الاجتماع توزيع منشورات على الحضور لنشر التوعية بمرض سرطان الثدي، في ظل التعاون بين لجنة المرأة الدولية والحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان).

وفي نهاية الحفل تم تكريم عبدالله الحسينان قائد الفريق، ومن الفريق أمينة المطوع وفارس الحسينان وعبير العمر، وتم إجراء السحب على جوائز قيمة وتمتع الحضور بألذ وأشهى الأطباق العالمية.

