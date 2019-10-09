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أكدت النجمة العربية المصرية ليلى علوي على أهمية مهرجان مالمو للسينما العربية ووصفته بانه شرع الأبواب أمام السينما العربية للانطلاق إلى افاق اوروبية وعالمية اوسع. وأشارت عضوة لجنة تحكيم الافلام الروائية الطويلة إلى المستوى المتميز للاعمال السينمائية التي تتنافس في جملة المسابقات ومن بينها الافلام الروائية الطويلة . والتي وصفتها بانها تمثل احدث واهم والنتاجات لعام 2019.

وقالت عن مهرجان مالمو في دورته التاسعة انها من أول النجمات الداعمات للمهرجان منذ انطلاقه، حيث قالت: ان مهرجان مالمو للسينما العربية استطاع أن يحقق مكاسب كبيرة في السويد واستطاع أن يكون جاذباً للجمهور السويدي، بحيث لا يعتمد على الجاليات العربية الموجودة فقط. واكثر ما اسعدها خلال الايام الماضية هو مشاهدة الجماهير السويدية التي تملأ الصالات بالاضافة للجمهور العربي الذي يمثل جميع الجنسيات العربية المتواجدة في مدينة مالمو السويدية.

وأكدت ليلى علوي إلى أن ثقة الجمهور السويدي في المهرجان وحرصهم على التواجد جعل صناع السينما في الوطن العربي يتكون لديهم شغف كبير بالمشاركة في المهرجان وجعلهم على استعداد للتواجد بشكل كبير وعرض أعمالهم السينمائية.

وقالت ليلى علوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المركز الصحافي ان دعم مهرجان مالمو للسينما من خلال منتدى وسوق مالمو هو دور مهم في تسهيل مهمة المخرجين الشباب، حيث يفتح لهم المجال لتقديم سينما تحمل وجهات نظر مختلفة ولا تتركهم للمنتج الخاص، موضحة أن العديد من المهرجانات ادركت أهمية ذلك الأمر وبدأت تخصص ميزانيات وتعمل على أن يكون هناك دعم مادي لمشاريع الأفلام والأفلام في مرحلة التطوير ليكون هناك نتاج مستمر للسينما، مشيرة إلى أن مهرجان مالمو يقوم بتنشيط سوق الفيلم العربي ويساهم في انتشاره وتواجده في أوروبا.

وحول ذكرياتها في لجان التحكيم قالت: ان مستوى التمثيل والإخراج في الأفلام المشاركة بمهرجان مالمو في دورته التاسعة كان مستوى رائعاً ولكن هناك بعض المشكلات في بعض السيناريوهات.

وعن تكريم المنتج الراحل نجيب عياد مدير مهرجان قرطاج السينمائي، قالت ليلى علوي أنها شاركت في مهرجان قرطاج عام 84 بفيلم خرج ولم يعد، مؤكدة أنها تحب الجمهور التونسي وله مكانة خاصة في قلبها لأنه ناقد صاحب ذوق عال، وأضافت أنها تعرفت على الراحل نجيب عياد في مهرجان القاهرة السينمائي واستمرت علاقتها به بعد ذلك بعيدا عن المهرجانات، حيث كانت حريصة دوما على التواصل معه، واشارت ليلى علوي إلى أن هناك العديد من المخرجين والممثلين من تونس تحبهم وتحب أعمالهم ومنهم المخرج شوقي الماجري ورضا الباهي وهند صبري مؤكده أنها «بتحب دماغها قوي».

وحول موضوع كوتة المرأة ومشاركتها في المهرجانات بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالرجال وهو الأمر الذي أعلن مهرجان القاهرة عن تطبيقه، قالت انها مع هذا القرار وأنها تدعم المرأة المصرية في مجال الإخراج ولو أنها لا ترى أن هناك أزمة في ذلك أو أن المخرجات المصريات يحتجن لتلك الكوتة لأنهم لديهم أعمال مهمة والجميع دوما يكون لديه الشغف بمشاهدة جديدهم.

في ختام مؤتمرها الصحافي اشادت النجمة ليلى علوي بالمستوى الرفيع للتنظيم وايضا حسن الضيافة وروح الاسرة التي تطغى على جميع العناصر المنظمة والضيوف واهل مدينة مالمو بكافة قطاعاتهم.

