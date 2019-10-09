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أعلنت إدارة الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر مشاركة 11 فيلما يمثلون 11 دولة عربية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

فيما سيعرض الفيلم المصري «يوم وليلة» بطولة خالد النبوي ودرة وحنان مطاوع وأحمد الفيشاوي وإخراج أيمن مكرم في الافتتاح إلى جانب عرضه في المسابقة كعرض عربي أول.

وقالت فاطمة النوالي رئيسة المهرجان، إن جميع الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستعرض للمرة الأولى في المغرب، وهي «يوم وليلة» إخراج أيمن مكرم (مصر)، و«10 أيام قبل الزفة» إخراج عمرو جمال (اليمن)، و«أن بارادوكس» إخراج حمد الصراف (الكويت)، و«المسافة صفر» إخراج عبدالعزيز الشلاحي (السعودية).

كما يعرض أيضا أفلام «زيانة» إخراج خالد الزدجالي (سلطنة عمان)، و»الاعتراف» إخراج باسل الخطيب (سورية)، و«يارا» إخراج عباس فاضل (العراق لبنان)، و«سامحني» إخراج نجوى سلامة (تونس)، و«الطريق المستقيم» إخراج عكاشة طويطة (الجزائر)، و«لعزيزة» إخراج محسن بصري (المغرب)، و«جمال عفينة حكايات في العالم المفقود» إخراج ياسين ماركو ماروكو (المغرب).

وأشارت فاطمة النوالي، إلى أن الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تعبر بصدق عن واقع المجتمعات العربية، وأغلبها من إنتاج عام 2019، مشيرة إلى أنها حرصت على وجود سينمائي يمثل أغلب الدول العربية من المحيط إلى الخليج.

وأوضحت النوالي أن مسابقة الأفلام القصيرة تضم 19 فيلما هي «طيف الزمكان» و«400 صفحة» من المغرب، و«آخر عيطة» و«برمودا» من الجزائر، و«الحبل السري» و«جدايل» و«جوري» من سورية، و«عبور» من البحرين، و«عمى ألوان» و«ما تعلاش عن الحاجب» من مصر، و«غزال» من فلسطين، و«ابن الرقاصة» و«قهوة مرة» من لبنان، و«شعر قصة عشب» من السعودية» و«ليمون» من الإمارات، و«الأنفاس الأخيرة» و«أو موجب» من العراق، و«ليلة واحدة خمس نجوم» و«2 يناير» من تونس.

وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجنتي تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة.

وقالت رئيسة المهرجان: «يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المغربي الكبير محمد عبدالرحمن التازي، وهو من جيل الرواد في السينما المغربية حاليا، وصاحب رصيد حافل من الأفلام الناجحة والتي ارتبط بها الجمهور المغربي، وتضم اللجنة في عضويتها الممثل المصري فتحي عبدالوهاب، والتونسية سهير بن عمارة، والناقد الكويتي عبدالستار ناجي، والمخرج العراقي قاسم حول».

وأضافت «وجود مثل هذه الأسماء المهمة في لجنة التحكيم يضيف كثيرا لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية، فالمهرجان حديث العهد في المغرب التي تضم عشرات المهرجانات نجح في جذب شخصيات ذات ثقل كبير في عالم السينما، وهو ما اعتبره نجاحا سنسعى كفريق عمل للحفاظ عليه».

وتابعت: «النجم فتحي عبدالوهاب من المواهب الكبيرة في السينما المصرية، وقدم عددا كبيرا من الأفلام المهمة ونال عن بعضها الجوائز، منها (عصافير النيل وكباريه وخلطة فوزية وساعة ونص وقص ولزق وفرحان ملازم آدم وسهر الليالي)».

واستكملت: «فيما تعد سهير بن عمارة من أهم نجمات السينما التونسية في الوقت الحالي، وقدمت في السنوات الأخيرة أفلاما مهمة مثل (الجايدة ودائما براندو وما نموتش) حيث تعاونت مع كبار مخرجي السينما التونسية مثل سلمى بكار ورضا الباهي ونوري بوزيد، فيما عرض أحدث أفلامها (طلامس) في الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي الدولي».

وأشارت إلى أن الناقد عبدالستار ناجي يعد من أهم نقاد السينما العرب في الوقت الحالي، ولديه حضور كبير في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الدولية، موضحة أن المخرج العراقي قاسم حول قدم للسينما العربية العديد من الأفلام المهمة منها «بيوت في ذلك الزقاق» و«عائد إلى حيفا» فضلا عن العديد من الأفلام الوثائقية، فيما يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الوزراء العراقي للثقافة والإعلام.

وقالت فاطمة النوالي: «تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج السوداني الكبير سعيد حامد رئيسا، وهو صاحب تاريخ كبير في عالم السينما، ويعد من أهم مخرجي الكوميديا في العالم العربي، وقدم العديد من الأفلام الناجحة مثل «الحب في التلاجة» و«صعيدي في الجامعة الأميركية» و«طباخ الرئيس»، فيما يشارك في عضوية اللجنة الممثلة المغربية جليلة التلمسي، والإعلامي السوري حسام الدين نصر.

