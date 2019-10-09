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الجمهور الكويتي على موعد يوم 18 من الشهر الحالي مع حفل غنائي ساهر بنكهة عراقية يقام في فندق كراون بلازا قاعة البركة ويحيية النجم العراقي حسام الرسام والنجمة العراقية اصيل هميم والحفل تحت رعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة و من انتاج شركة «أوكي ام بي» المنتج عبدالعزيز الهملان وتقدم الحفل الإعلامية النجمة حليمة بولند والإشراف العام لسلطان شاهر.

النجم حسام الرسام اعرب عن سعادته بالتواجد في الكويت للمرة الثانية وقال: امتلك قاعدة جماهيرية كبيرة هنا، كما أنني لطالما تمنيت أن اغني في الكويت وتحقق ذلك على يد صديقي المنتج عبدالعزيز الهملان من خلال حفل ناجح اقيم من قبل في صالة التزلج وهذه المرة نعيد التجربة بطموحات كبيرة وبشكل سينال اعجاب كل الجمهور المتذوق للمواويل والطرب الأصيل واضاف الرسام قائلآ ساقدم خلال الحفل باقة كبيرة ومنوعة من اجمل اعمالي لتكون سهرة غنائية لاتنسى بإذن الله.

المطربة اصيل هميم عبرت عن سعادتها لوجودها في بلدها الثاني الكويت، والتي تحيي فيها ثاني حفلاتها الغنائية في فترة قصيرة مؤكدة حبها وعشقها لهذا البلد الأصيل وكشفت هميم بانها سعيدة بتواجدها في حفل واحد مع المطرب حسام الرسام

وعن الأغاني التي ستقدمها في حفلها قالت انها ستقدم مجموعة من أغانيها الخاصة التي احبها الجمهور الكويتي، بالإضافة إلى بعض الأغاني القديمة وأيضا أغاني تخص الكويت، متمنية ان يكون الحفل أفضل من المتوقع.

ومن جانبه قال منتج الحفل عبدالعزيز الهملان أخذنا على عاتقنا ان نقدم الترفيه للجمهور الكويتي بشكل مختلف من خلال مانقدمه من اعمال فنية ومنها الحفلات الغنائية الضخمة لكبار المطربين في الخليج والعالم العربي والبداية ستكون من خلال حفل المطرب حسام الرسام والمطربة اصيل هميم واللذين تم اختيارهما بناء على شعبيتهما الكبيرة في الكويت وكشف الهملان بأن الحفل سيظهر بشكل مختلف ومغاير عن الأسلوب التقليدي الذي تقدم به الحفلات بداية من تصميم وديكور المسرح حيث نستخدم تقنيات حديثة لإظهار الحفل بشكل مبهر وستكون هناك مفاجأة لجمهور هذا الحفل سنعلن عنها عقب انتهاء فقرة اصيل هميم

