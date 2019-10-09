عربيات ودوليات

أنقرة- واشنطن- الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع التركية امس «استكمال» الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سورية، وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسمح بالهجوم.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجنود الأميركيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسورية بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وهدد الرئيس التركي مراراً بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سورية نظراً لعلاقتهم مع الانفصاليين في بلاده. وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع التركية بعد ساعات من انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية «استُكملت جميع التحضيرات لتنفيذ عملية». وذكر اردوغان في وقت سابق أن العملية قد تتم بين لحظة وأخرى «من دون سابق إنذار». ورأى معارضو خطوة ترامب فيها تخلياً عن القوات الكردية التي كانت حليفا رئيساً لواشنطن في معركتها ضد تنظيم «داعش».

لكن ترامب عدل موقفه تحت ضغط التنديد الدولي وانتقادات داخل معسكره الجمهوري، فهدد عبر تويتر بـ«القضاء» على الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر«كما قلت بقوة سابقا، وللتذكير فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة والتي لاتضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر وأطمس اقتصادها بالكامل (وقد فعلت ذلك سابقا) يجب عليها وعلى أوروبا والآخرين، التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم».

وردّ نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على تهديد ترامب امس محذّراً من أن «تركيا ليست دولة تتحرّك بناء على التهديدات». وأضاف في خطاب بأنقرة «مثلما شدد رئيسنا على الدوام، ستحدد تركيا دائماً مسارها وستتصرف بنفسها».

في المقابل كشف قال مسؤول كردي سوري، إن قوات سورية الديموقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد قد تفتح محادثات مع دمشق وموسكو لملء فراغ أمني في حالة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من منطقة الحدود التركية.

وأضاف بدران جيا كرد، وهو مسؤول في «قسد» أنه إذا أخلت الولايات المتحدة المنطقة وخاصة منطقة الحدود فإن السلطات بقيادة الأكراد ستضطر حتما لبحث كل الخيارات المتاحة.

وقال إن السلطات الكردية ربما تجري محادثات مع دمشق أو مع الجانب الروسي في هذه الحالة لسد الفراغ أو التصدي للهجوم التركي وقد تعقد اجتماعات واتصالات في حال حدوث فراغ.

من جهتها دعت دمشق الأكراد امس لـ«العودة إلى الوطن» وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريحات لصحيفة «الوطن» المقربة من النظام نشرتها امس متوجهاً للأكراد «ننصح من ضلّ الطريق أن يعود إلى الوطن لأن الوطن هو مصيره النهائي».وعن تهديدات أنقرة بشن هجوم، قال المقداد في أول تعليق رسمي سوري «سندافع عن كل الأراضي السورية ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة».

