عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: نشرت مجلة «نيوزويك» الأميركية، امس تسريبا لمصدر في مجلس الأمن القومي الأميركي عن فحوى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت «نيوزويك» أن المصدر المطلع على المحادثة، والذي رفض كشف هويته الرسمية لأنه غير مخول مناقشة الأمر علانية قال ان «موقف ترامب خلال الاتصال مع أردوغان كان ضعيفا» مشيرا الى أن «ترامب لم ينل خلال الاتصال مع نظيره التركي شيئا مقابل موافقته على العملية التركية في سورية، حيث إن ترامب كان بالتأكيد خارج التفاوض».

ولفت المصدر وفق المجلة، الى أن «اعلان ترامب عن الانسحاب من سورية ترك وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في حالة ذهول تامة» وقال ان «ترامب وافق على سحب القوات لجعلها فقط تبدو وكأننا نحصل على شيء لكننا لانحصل على شيء» وأضاف «الأمن القومي الأميركي دخل في حالة من الخطر المتزايد لعقود قادمة لأن الرئيس ليس لديه تصورات واضحة، وهذا هو بيت القصيد».

ورجح المصدر رؤية توغل تركي داخل الأراضي السورية في غضون 24 الى 96 ساعة.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» أن حوالي 100 الى 150 من القوات الأميركية ستنسحب من شمال سورية، أكد المسؤول في مجلس الأمن القومي «لنيوزويك» أن العدد يقارب 230 عسكريا، بينهم عدد من عناصر القوات الخاصة ووحدات الاستطلاع.

وذكرت المجلة أن احدى القضايا الرئيسية في الاتصال الهاتفي بين ترامب وأردوغان، كانت تتعلق بحوالي 2000 سجين من مقاتلي «داعش» تحتجزهم قوات سورية الديموقراطية «قسد» شمال شرقي سورية ورجح المسؤول بأنه سيتم اطلاق سراح بعض سجناء «داعش» في نهاية المطاف بسبب الفوضى، وسيظلون في المنطقة أو سيذهبون الى مكان آخر للانضمام الى القتال. وختم المصدر قائلا ان تصرف ترامب نحو قوات سورية الديموقراطية واعتبره «كأننا نقول للعالم سنستخدمك ثم سنرميك».

في غضون ذلك أعلنت «البنتاغون» أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سورية. جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية كارلا غليسون حيث أكدت أن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

