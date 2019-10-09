عربيات ودوليات

استضافت القاهرة أمس قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونطيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبحثت القمة زيادة التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

والقمة هي الثالثة التي تستضيفها مصر منذ تدشين مبادرة آلية التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث في القاهرة نوفمبر 2014.

وأكد السيسي أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمام الفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من حق الحياة الآمنة، وتعطيلها عن اللحاق بركب التقدم والتنمية وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة واتجار بالبشر.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية الجمهورية عقب انتهاء القمة الثلاثية، أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها أو بين دين أو حضارة، وتحتاج لمضاعفة الجهود الدولية لمواجهته، من خلال صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة ومنها منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر أفكارها وتجند من خلالها الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول لدعم مادي والسماح بنقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها لزعزعة استقرار الدول الأخرى.

وشدد على أنه تم التأكيد على أهمية الاستمرار في التشاور المنتظم والتنسيق الوثيق على الصعيدين السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاثة، والارتقاء بالتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتكثيف التفاعلات البرلمانية والشعبية والثقافية.

وأكد السيسي على أن القمة تناولت قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مسببات ونتائج وسبل معالجتها، أخذًا في الاعتبار الفروق الديموغرافية بين شعوب المنطقة واحتياجات سوق العمل الأوروبية والتي قد تكون أساسًا لاحتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية بشكل يعود بالنفع لكلا الأطراف.

وشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي شامل في ليبيا لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مع ضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية، وتوحيد مؤسساتها وتحقيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي الليبي، بالإضافة للمواجهة الحاسمة للتدخلات الخارجية التي تدعم الميلشيات.

وذكر السيسي، أن القمة ناقشت المستجدات السورية وتم التأكيد على جهود المبعوث الأممي في سورية، وصولاً للتسوية السياسية المنشودة، مع الرفض التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية أو فرض أمر واقع جديد في المنطقة بما يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد السيسي على أنها لا تزال بوصلة القضايا بالشرق الأوسط وأنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن آلية التعاون الإقليمي بين مصر واليونان وقبرص، تهدف إلى تحقيق رؤية من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بشكل أوسع، مشيراً إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي في ظل تطورات المنطقة.

وشن الرئيس القبرصي هجوماً لاذعاً ضد النظام التركي، واصفا لجوء الأخير إلى التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية بالتصرفات غير المقبولة، مؤكدا أن التصرفات الأحادية من جانب تركيا تشكل تهديداً لاستقرار الأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط. وقال إن هذه التصرفات اعتداء صارخ على الحقوق القبرصية والقانون الدولي، ونحن بصدد استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لوقف الاعتداءات التركية، لضمان عدم وجود عرقلة لتحقيق السيادة القبرصية.

