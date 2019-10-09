عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن فصل 1070 معلما، لانتمائهم إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك إثر صدور أحكام قضائية ضدهم. وقال وزير التعليم، طارق شوقي، الاثنين، إن الوزارة قررت فصل 1070 معلما من أصحاب الأفكار المتطرفة. وأضاف أن هؤلاء المعلمين صدرت ضدهم أحكام قضائية، مؤكدا أن هذا الإجراء يستهدف مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة والحفاظ على مستقبل الطلاب. وأوضح وزير التعليم المصري أن قرار الفصل صادر بحق معلمين أدينوا بأحكام قضائية «تجعلهم لا يصلحون لأن يكونوا تربويين»، مشيرا إلى أنه «قام بدراسة القرار جيدا، واتبع السبل القانونية كافة». وفي السياق ذاته، أعلن شوقي أنه سيطلق اليوم أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.

وأشار إلى أن مسابقة جديدة ستنظم للتعاقد المؤقت مع 120 ألف معلم لسد العجز في المدارس لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة عبر البوابة بدون تدخل بشرى وبدون الاستعانة بموازنة الدولة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم المصرية ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علما بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالي مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

