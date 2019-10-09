عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: كشف الإعلام الإسرائيلي امس أن إسرائيل فوجئت بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح لتركيا بتنفيذ عملية توغل في شمال سورية.

ووضع توقيت الإعلان كبار المسؤولين في النظام الأمني والسياسي في إسرائيل في حالة دهشة مطلقة، وقالت بعض المصادر إن «هذا الأمر لم يطرح «لنقاش جدي» وربما لم تتم مناقشته، في اجتماع مجلس الوزراء السياسي- الأمني، والذي ركز على التوترات مع إيران والساحة الفلسطينية».

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن «أي مسؤول رسمي في إسرائيل لم يعلق علانية على القرار، الذي دانه مسؤولون (أميركيون) جمهوريون بشكل نادر» مشيرا إلى أنها «المرة الثانية التي يفاجئ فيها ترامب إسرائيل بقرار يتعلق بسورية، بعد أن قرر سحب القوات الأميركية في ديسمبر». وقال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي «إننا نراقب عن كثب ونجري تقييمات للوضع ونتخذ قرارات مهنية تؤدي إلى إحباط التهديدات، إلى جانب الحفاظ على التوازن».