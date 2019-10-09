عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: طلب الرؤساء الديموقراطيون للجان التحقيق الرامي الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من وزارة الدفاع «البنتاغون» ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار ترامب وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا. ووجه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولى التحقيق، رسالةً الى وزير الدفاع ومدير مكتب الموازنة في البيت الابيض جاء فيها ان «المذكرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة... الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا اقرها الكونغرس من اجل التصدي للعدوان الروسي». وأبلغ رؤساء اللجان وزير الدفاع مارك اسبر ومدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض راسيل فوغ بطلبهم، عبر رسالتين وجهتا اليهما.

وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» جيسيكا ماكسويل «كما ذكرنا من قبل، نحن مستعدون اذا لزم الأمر للعمل مع الكونغرس والأطراف المعنيين، بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدة (الموجهة الى) اوكرانيا». ويسعى رؤساء اللجان النيابية التي تتولى التحقيق، الى الحصول على معلومات ذات صلة بضغوط قد يكون ترامب مارسها على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويده معلومات من شأنها ان تلحق الضرر بمنافسه المرشح الديموقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

وكان البيت الأبيض علق مطلع الصيف الماضي مساعدةً عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات. وبعد ايام من ذلك، تحديداً في الخامس والعشرين من يوليو، تحادث ترامب هاتفياً مع الرئيس الأوكراني بشأن موضوع جو بايدن. وأبلغ عنصر من الاستخبارات عن مضمون هذه المخابرة الهاتفية لأنه اعتبر ان ترامب «يطلب تدخل» اوكرانيا ضد بايدن. وفي النهاية، عادت هذه المساعدة العسكرية وأرسلت الى اوكرانيا في الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر، اعلنت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي فتح تحقيق تمهيداً لبدء اجراءات عزل ترامب من منصبه. ومذاك، تعمل ثلاث لجان نيابية هي الشؤون الخارجية والاستخبارات والاشراف على عمل السلطة التنفيذية، على الدفع قدماً في هذا التحقيق عبر توجيه طلبات الى البيت الأبيض ووزارة الخارجية ورودي جولياني المحامي الخاص لترامب.

في غضون ذلك اتخذت السلطات الأميركية اجراءات امنية لحماية مسؤول المخابرات الذي كشف عن المكالمة وكان محامو مقدم البلاغ قد عبروا في رسالة بتاريخ 28 سبتمبر، الى جوزيف ماغواير القائم بأعمال مدير المخابرات العامة، عن قلقهم على سلامة موكلهم بعدما قال ترامب انه جاسوس ارتكب خيانة.

وقال المصدر الحكومي الأميركي المطلع على قضية البلاغ، ان السلطات الاتحادية تتخذ تدابير لحماية المسؤول، لكنه احجم عن الكشف عن ماهية هذه التدابير، كما احجم عن ذكر ما اذا كان المسؤول قد تلقى اي تهديدات محددة.

