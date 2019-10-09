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بغداد- الوكالات: عرض الرئيس العراقي برهم صالح مبادرة لاحتواء الأزمة التي اثارتها المظاهرات المنددة بالفساد فيما يترقب الشارع العراقي الحزمة الثانية من القرارات الاصلاحية التي اعدها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وفي خطاب القاه بعد نحو اسبوع على بدء موجهة المظاهرات قال صالح ان مطالب المتظاهرين هي في صلب مسؤوليات الحكومة، وأضاف انه «لا شرعية لأي نظام من دون تحقيق مطالب الشعب». وقدم الرئيس العراقي في خطابه مبادرة من عدة بنود لاحتواء الأزمة في البلد، وعلى رأسها فتح تحقيق قضائي في اعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعا الى تشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع وبينهم المتظاهرون، لتشخيص الخلل والمشاكل تمهيدا للسير على قراراتها لاجراء اصلاحات فعلية. كما اقترح صالح فتح حوار سياسي شامل لتشكيل كتلة داعمة للاصلاح في البرلمان من اجل تذليل العقبات، ودعا ايضا الى اجراء تعديل وزاري.

وتأتي مبادرة الرئيس العراقي بعد سقوط ما يصل الى 110 قتلى وأكثر من ستة آلاف جريح في اكبر احتجاجات تواجه حكومة عادل عبدالمهدي منذ توليه منصبه قبل نحو عام.

وتفجرت الاحتجاجات في بغداد وانتشرت في عدة محافظات جنوبية وخلال الأيام الأولى تعرضت مقرات احزاب سياسية ومؤسسات اعلامية للتخريب والحرق في حين تعرض المتظاهرون لاطلاق نار مباشر من قبل قوات امنية وعسكرية؛ ما اسفر عن اصابات كثيرة في صفوفهم.

وبعد تسجيل حصيلة كبيرة من الضحايا، بدا ان حدة الاحتجاجات تراجعت بعد فرض الحكومة اجراءات امن اكثر صرامة، في حين يعود الهدوء تدريجيا الى بعض بؤر المواجهات، ومنها حي مدينة الصدر (شرقي بغداد). وخرجت مساء الاثنين مظاهرات محدودة في مدينة الصدر، بعد يوم من مقتل 15 شخصا واصابة خمسين آخرين برصاص قوات يعتقد انها تابعة للجيش.

وخرجت مظاهرات اخرى محدودة في بعض المحافظات الجنوبية خاصة مدينة السماوة بمحافظة المثنى، في حين لم تشهد مدينة الناصرية بمحافظة المثنى اي مظاهرات عكس ما حدث في الأيام الماضية.

وينتظر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة، لبحث ومطالب المتظاهرين، كما كشفت رئاسة مجلس الوزراء العراقي انها اعدت حزمة قرارات مهمة وجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، التي اعلنت ايضاً فتح المنطقة الخضراء في بغداد بعد استقرار الأوضاع.

وكان مجلس الوزراء اصدر في جلسته الاستثنائية، السبت الماضي، الحزمة الأولى من القرارات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين وكان ابرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية، وتوزيع 17 الف قطعة ارض سكنية بين المستحقين وبناء 100 الف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، ومنح قروض معفاة من الفوائد.

