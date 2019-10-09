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بغداد - الوكالات: شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، على ضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة الى طبيعتها في البلاد وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، امس ان «مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية».

وأكد عبدالمهدي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان «أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والاجراءات القانونية المتعلقة بها».

وأكد عبدالمهدي وزيدان «العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة الى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها».

