عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: قرر نشطاء في احتجاجات العراق تعليق مظاهراتهم لحين الانتهاء من زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام. واعلن مصطفى جبار مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ان «الخلية تواصلت مع تنسيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، فأعلنت ايقاف تظاهراتها الى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين نظراً الى قدسيتها» والتي ستصادف يوم السبت التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال احد منظمي الاحتجاجات في بغداد، مفضلا عدم كشف اسمه، ان هذه الموافقة جاءت بعد تعهدات رسمية بعدم اعتقال اي ناشط خلال هذه الفترة، مشيراً الى انه بعكس ذلك فان الدعوة ستتم فوراً لاستئناف الاحتجاجات.

وأضاف ان تنسيقيات التظاهرات ارتأت امام الوعود والقرارات التي اعلنت عنها الحكومة خلال اليومين الماضيين اختبار جديتها خلال هذه الفترة في تحقيق مطالب المتظاهرين الرئيسة، وخاصة في مجال مكافحة الفساد وايجاد فرص عمل للعاطلين وتحسين الخدمات العامة. منوهاً بأنها ارتأت ايضاً فسح المجال لتنفيذ مبادرة الرئيس العراقي برهم صالح،

وقال سليم الجسور وهو ناشط في محافظة الديوانية (جنوب) ان «المحتجين سيستأنفون احتجاجاتهم بعد انتهاء الزيارة، لحين الاستجابة لمطالبهم بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الفاسدين الذين يحكمون البلد».

وقالت مصادر في المثنى، ان «المتظاهرين انهوا احتجاجاتهم الاثنين لغاية انتهاء زيارة الأربعين». وأوضحت ان «الهدف من هذا التوقف هو اتاحة المجال امام الناس لأداء الزيارة، وأن تتولى قوات الأمن حماية الزوار».

وللمرة الأولى منذ ايام، لم تشهد محافظة ذي قار (جنوب)، ومركزها الناصرية، احتجاجات تذكر.

