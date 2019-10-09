عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي، امس ان طهران ستعرض قريبا على دول المنطقة مقترحا مكتوبا لمبادرة سلام في مضيق هرمز.

وقد صرح الرئيس الايراني، حسن روحاني، في وقت سابق ان بلاده ستقدم «مبادرة هرمز للسلام»، تدور حول شراكة جماعية داخل منطقة الخليج. وأكد روحاني ان طهران تتطلع الى مشاركة جميع بلدان المنطقة في هذه المبادرة، دون ان يكشف عن تفاصيل.

من جهة ثانية قالت ايران انها ستبدأ في غضون الاسابيع المقبلة بتركيب اجهزة جديدة لتخصيب اليورانيوم. ونقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي صالحي قوله «سنقوم في غضون الاسبوعين او الثلاثة القادمة بتدشين سلسلة جديدة من اجهزة الطرد المركزي من طراز «اي. آر. 6» التي تتكون من 30 جهازا». واشار صالحي الى ارتفاع حجم انتاج بلاده من اليورانيوم منخفض التخصيب مضيفا ان «انتاجنا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تتجاوز 3?5 بلغ خمسة الى ستة كيلوات يوميا».

وحول العمل في مفاعل (أراك) للمياه الثقيلة قال صالحي «سندشن خلال الاسابيع المقبلة القسم الثانوي للمفاعل الذي يجري معظم العمل فيه وسيتم تركيب الاجهزة الخاصة بنقل الوقود». وكانت ايران بدأت منذ شهر يوليو الماضي بخفض تعهداتها النووية واستأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء4.5 % في اطار قرار خفض تعهداتها النووية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الاولى التي منحتها للدول الاوروبية. وتعتبر طهران هذه الاجراءات كرد على انسحاب الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق النووي العام الماضي وعدم «التزام» الدول الاوروبية بتعهداتها في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة «5+1».

الى ذلك اكد الدبلوماسي الاسباني جوسب بوريل المرشح لمنصب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي اهمية الحفاظ على الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الايراني.

