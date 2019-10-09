عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: اعرب عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) لشؤون الدفاع والأمن، فرانتس كلينتسيفيتش، عن رفض بلاده لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وأوضح السيناتور بأن المعاهدة تسمح بمنع الاصطدامات المحتملة في الجو، والنزاعات والمواقف الخطرة، التي قد «تنشأ ببساطة عن طريق سوء الفهم».

وأضاف «ليس من الواضح تماما لماذا تحتاج الولايات المتحدة الى تصعيد الموقف والتحدث عن الانسحاب من المعاهدة، انها لعبة خطرة».

وتأتي هذه التصريحات بعد كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوت انجل، امس نية واشنطن الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة. وأعرب انجل عن شعوره بالقلق الشديد بسبب التقارير التي تفيد بأن ادارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تفكر في الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

والجدير بالذكر ان معاهدة «السماء المفتوحة» تم التوقيع عليها في هلسنكي، في مارس عام 1992. وتمكن هذه المعاهدة الدول الموقعة عليها من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة لدى بعضها البعض، وقد وقعتها 34 دولة من بينها روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

