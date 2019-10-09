عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس بـ«معركة دون هوادة» في مواجهة ما وصفه بـ«الارهاب الاسلامي» وذلك خلال مراسم تكريم اربعة من عناصر شرطة باريس قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الاسلام وتبنى افكارا متطرفة.

وقال ماكرون خلال مراسم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم «سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الارهاب الاسلامي». وكان ميكايل آربون (45 عاما) خبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات، قتل بسكين مطبخ الجمعة ثلاثة شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة انتهى بمقتله برصاص شرطي ارداه في الرأس. وكان قد اعتنق الاسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى افكارا متطرفة، بحسب المحققين. وأثار هجومه تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح امني عالي المستوى. وقال ماكرون «ما لا يمكن تصوره وقبوله» ان ميكايل آربون الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003 تمكن من تنفيذ هجوم «في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الارهابيين والمجرمين».

